Экс-замруководителя судебных приставов осужден на 2,5 года колонии

Осужден экс-замглавы подмосковной службы судебных приставов

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего замруководителя управления ФССП по Московской области Андрея Каминова к 2,5 годам колонии общего режима по делу о педофилии.

Каминов был задержан в июне 2013 года активистами движения "Окупай Педофиляй" после того, как его уличили в переписке в соцсетях с подставным подростком, которому тот предлагал вступить в половые отношения. После этого в отношении сотрудника ФССП было возбуждено уголовное дело, и в сентябре подозреваемый был арестован.

Движение "Окупай Педофиляй" было организовано националистом Максимом Марцинкевичем, более известным под ником "Тесак".

Напомним, Марцинкевич был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Ранее прокурор требовал для него именно такого наказания. Свою вину Тесак не признал. Кунцевский суд признал Марцинкевича виновным в разжигании национальной розни – он разместил на личной странице в одной из социальных сетей три ролика экстремистского содержания.