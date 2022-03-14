Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

18:06

Главная / Истории /

Друг убитой модели Гретты Ведлер рассказал подробности о ее смерти

"Он меня душил, и не единожды": что известно об убийстве модели Гретты Ведлер
происшествиярегионы

В Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, которая пропала в Москве больше года назад. В убийстве заподозрили ее бывшего бойфренда. На допросе молодой человек признал свою вину. По словам парня, в ходе конфликта он задушил возлюбленную, после чего спрятал ее тело в чемодане. Рассказываем подробности трагедии.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Лежала в чемодане

По данным следствия, 12 марта тело модели Гретты Ведлер нашли спрятанным в гараже одного из загородных домов в Липецке. В расправе над девушкой обвинили ее бывшего парня, который во всем признался на допросе.

"В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", – рассказали в пресс-службе столичного управления СК.

По данным СМИ, Гретта Ведлер пропала в прошлом году в феврале из отеля в Москве. Следственный комитет представил кадры из номера одной из столичных гостиниц, где произошло убийство. Экс-бойфренд модели показал, как задушил девушку, после чего перетащил ее тело в ванную.

Я просто в какой-то момент понял, что это уже холодное тело.
обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что парень провел в отеле с убитой три дня. Когда он уходил из номера, то вешал на дверь табличку с надписью "не беспокоить", отметил собеседник агентства. Все остальное время молодой человек, предположительно, держал тело девушки под кроватью. В конце концов он увез ее в Липецк, где спрятал в чемодан и оставил в гараже загородного дома.

Отмечается, что модель якобы состояла в отношениях с парнем с 2015 года. Вместе с тем на протяжении нескольких лет она не общалась со своей матерью.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Крупный должник?

Мать убитой модели Лика Ведлер рассказала РЕН ТВ, что об исчезновении дочери в прошлом году узнала только через три месяца после ее пропажи. С родителями девушка давно не общалась, так как считала их "нищебродами", призналась женщина. По словам матери, ей звонили из банка с требованием погасить долг дочери за пластическую операцию на лице.

Я до последнего не верила, что ее нет. Я думала, что что-то нашкодила и скрывается.
Лика Ведлер
мать убитой модели Гретты Ведлер

Приятель модели в беседе с журналистами отметил, что девушка была не в ладах со своим бывшим возлюбленным. Она якобы одолжила тому миллион рублей, но деньги парень не отдал. После того как их отношения окончательно разладились, тот украл у Гретты еще 150 тысяч рублей, утверждает друг убитой.

По его словам, в один момент модель начала всячески открещиваться от общения с помощью аудио- и видеосообщений. Последнее видео девушка прислала другу 24 февраля 2021 года. Приятель считает, что с этого момента в соцсетях от ее имени мог общаться бывший возлюбленный.

После этого были только обычные сообщения и отговорки, почему она не может говорить. Максимально тупые для XXI века: камера сломалась, звук плохой и так далее. Я 25–26 февраля это заметил. Вопросы, ответы на которые может знать только она, просто игнорировались.
друг Гретты Ведлер

25 февраля от Гретты пришло сообщение, что экс-бойфренд вернул весь долг и в придачу подарил билеты на Бали, а также дорогой ноутбук, вспоминает друг.

"В ночь с 28 февраля на 1 марта она мне пишет: "Забронируй мне ближайший отель к аэропорту Джакарты". Я забронировал, конечно, отель, но на следующий день позвонил в этот отель, представился ее братом якобы и спросил, не заселялась ли такая девушка. Мне сказали, что нет. Тогда я уже понял, что со мной все это время общалась не она, начиная с 24 февраля", – уточнил приятель.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Он ради меня человека убил"

В аудиосообщениях Гретта Ведлер жаловалась, что бывший возлюбленный якобы поднимал на нее руку, передают СМИ. Модель утверждает, что пыталась рассказать о побоях его матери. Но парню удавалось убедить родных, что та врет.

Я чуть не задохнулась, он меня душил, и не единожды. Он душил меня в отеле, он душил меня уже в машине. Он не будет никогда никакие побои оставлять, он просто будет душить.
из предполагаемых аудиосообщений Гретты Ведлер

Из сообщений следует, что парень, предположительно, не раз занимал у девушки крупные суммы денег, которые затем не возвращал. Отношения между ними были крайне непростыми, молодые люди ругались по нескольку раз в день. На фоне этого модель даже хотела, чтобы на ее обидчика завели дело.

"Убийство за ним лежит. Он какого-то ради меня человека убил", – заявила Гретта в сообщениях.

Кроме того, девушка считала, что парень в 2017 году украл у нее ценные вещи. Она надеялась, что этот эпизод также удастся прикрепить к делу.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать