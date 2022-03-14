Друг убитой модели Гретты Ведлер рассказал подробности о ее смерти

В Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, которая пропала в Москве больше года назад. В убийстве заподозрили ее бывшего бойфренда. На допросе молодой человек признал свою вину. По словам парня, в ходе конфликта он задушил возлюбленную, после чего спрятал ее тело в чемодане. Рассказываем подробности трагедии.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Лежала в чемодане

По данным следствия, 12 марта тело модели Гретты Ведлер нашли спрятанным в гараже одного из загородных домов в Липецке. В расправе над девушкой обвинили ее бывшего парня, который во всем признался на допросе.

"В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию города Липецка, где и проживал", – рассказали в пресс-службе столичного управления СК.

По данным СМИ, Гретта Ведлер пропала в прошлом году в феврале из отеля в Москве. Следственный комитет представил кадры из номера одной из столичных гостиниц, где произошло убийство. Экс-бойфренд модели показал, как задушил девушку, после чего перетащил ее тело в ванную.





обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер Я просто в какой-то момент понял, что это уже холодное тело.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что парень провел в отеле с убитой три дня. Когда он уходил из номера, то вешал на дверь табличку с надписью "не беспокоить", отметил собеседник агентства. Все остальное время молодой человек, предположительно, держал тело девушки под кроватью. В конце концов он увез ее в Липецк, где спрятал в чемодан и оставил в гараже загородного дома.



Отмечается, что модель якобы состояла в отношениях с парнем с 2015 года. Вместе с тем на протяжении нескольких лет она не общалась со своей матерью.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Крупный должник?

Мать убитой модели Лика Ведлер рассказала РЕН ТВ, что об исчезновении дочери в прошлом году узнала только через три месяца после ее пропажи. С родителями девушка давно не общалась, так как считала их "нищебродами", призналась женщина. По словам матери, ей звонили из банка с требованием погасить долг дочери за пластическую операцию на лице.





Лика Ведлер мать убитой модели Гретты Ведлер Я до последнего не верила, что ее нет. Я думала, что что-то нашкодила и скрывается.

Приятель модели в беседе с журналистами отметил, что девушка была не в ладах со своим бывшим возлюбленным. Она якобы одолжила тому миллион рублей, но деньги парень не отдал. После того как их отношения окончательно разладились, тот украл у Гретты еще 150 тысяч рублей, утверждает друг убитой.

По его словам, в один момент модель начала всячески открещиваться от общения с помощью аудио- и видеосообщений. Последнее видео девушка прислала другу 24 февраля 2021 года. Приятель считает, что с этого момента в соцсетях от ее имени мог общаться бывший возлюбленный.





друг Гретты Ведлер После этого были только обычные сообщения и отговорки, почему она не может говорить. Максимально тупые для XXI века: камера сломалась, звук плохой и так далее. Я 25–26 февраля это заметил. Вопросы, ответы на которые может знать только она, просто игнорировались.

25 февраля от Гретты пришло сообщение, что экс-бойфренд вернул весь долг и в придачу подарил билеты на Бали, а также дорогой ноутбук, вспоминает друг.

"В ночь с 28 февраля на 1 марта она мне пишет: "Забронируй мне ближайший отель к аэропорту Джакарты". Я забронировал, конечно, отель, но на следующий день позвонил в этот отель, представился ее братом якобы и спросил, не заселялась ли такая девушка. Мне сказали, что нет. Тогда я уже понял, что со мной все это время общалась не она, начиная с 24 февраля", – уточнил приятель.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Он ради меня человека убил"

В аудиосообщениях Гретта Ведлер жаловалась, что бывший возлюбленный якобы поднимал на нее руку, передают СМИ. Модель утверждает, что пыталась рассказать о побоях его матери. Но парню удавалось убедить родных, что та врет.





из предполагаемых аудиосообщений Гретты Ведлер Я чуть не задохнулась, он меня душил, и не единожды. Он душил меня в отеле, он душил меня уже в машине. Он не будет никогда никакие побои оставлять, он просто будет душить.

Из сообщений следует, что парень, предположительно, не раз занимал у девушки крупные суммы денег, которые затем не возвращал. Отношения между ними были крайне непростыми, молодые люди ругались по нескольку раз в день. На фоне этого модель даже хотела, чтобы на ее обидчика завели дело.

"Убийство за ним лежит. Он какого-то ради меня человека убил", – заявила Гретта в сообщениях.

Кроме того, девушка считала, что парень в 2017 году украл у нее ценные вещи. Она надеялась, что этот эпизод также удастся прикрепить к делу.

