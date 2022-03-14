11:02
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Бойфренд московской модели Гретты Ведлер полностью признал вину в ее убийстве. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
На допросе задержанный пояснил, что задушил свою девушку в ходе ссоры, возникшей из-за финансовых и бытовых разногласий. Затем мужчина спрятал тело в чемодан и переместил его на территорию Липецка, где и проживал.
В настоящее время следователи просят арестовать обвиняемого в убийстве модели.
"Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", – говорится в сообщении.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту убийства модели Гретты Ведлер, которая пропала в столице в прошлом году. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший молодой человек потерпевшей.
Тело модели Гретты Ведлер было найдено в Липецке в чемодане, спрятанном в автомобиле. О ее исчезновении год назад из отеля на улице Лесной в Москве сообщил в полицию ее друг.
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