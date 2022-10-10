Что известно о массированном ударе РФ по Украине

Утром 10 октября Россия нанесла массированный удар по объектам инфраструктуры Украины высокоточным оружием. В частности, взрывы прогремели в Киеве и в других регионах страны. В Минобороны РФ сообщили, что все назначенные цели удалось поразить. Рассказываем подробности.



Разрушение инфраструктуры

В центре Киева утром 10 октября прогремела серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры. По данным главы МВД Украины Антона Геращенко, падение одной из ракет произошло в районе офиса президента страны Владимира Зеленского.

Кроме того, под действием ударной волны в Киеве оказались повреждены стеклянный пешеходный мост и здание центрального железнодорожного вокзала. В метрополитене города поезда временно прекратили движение. Станции, находящиеся под землей, использовались как укрытия. Помимо Киева, удары задели и другие регионы страны.

О поражении объектов энергетической инфраструктуры сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он также рассказал об отсутствии водоснабжения и света в некоторых городских районах. Во Львове тоже прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердил мэр города Андрей Садовой. Он уточнил, что был задет объект критической инфраструктуры, в результате чего пришлось приостановить работу городских ТЭЦ.

Взрывы также произошли в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской и других областях. В украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в общей сложности в пяти регионах страны отсутствует электроснабжение.





из сообщения украинской госслужбы по ЧС Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

Кроме того, в ряде украинских регионов фиксировались перебои в работе мобильной связи. В частности, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире.



Цель удара достигнута

Путин заявил, что украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту

Серия ударов по городам Украины произошла спустя два дня после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту 8 октября. В результате ЧП случилось частичное обрушение двух его автомобильных пролетов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал случившееся актом терроризма, к подготовке которого причастны украинские спецслужбы.

Владимир Путин 10 октября на заседании Совета безопасности заявил, что РФ будет жестко отвечать на подобные действия.





Владимир Путин президент России В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.

Он также сообщил, что РФ нанесла удары по Украине по предложению Минобороны РФ и по плану Генерального штаба России.

"Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", – сказал президент.

Вместе с тем в Минобороны РФ заявили, что цель удара была достигнута. "Все назначенные объекты поражены", – уточнили в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил удары, нанесенные РФ по Украине. Кроме того, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что лидеры стран Группы семи, куда входят Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция и Япония, обсудят случившееся 11 октября.

