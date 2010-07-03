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Врач объяснила, почему люди погибают в бассейнах

Опаснее, чем в реке? Почему люди тонут в бассейнах
происшествия

Актер Ринат Кафиятуллин погиб 7 октября в одном из столичных фитнес-клубов на улице Ангарской. Ему было всего 26 лет. Молодой человек нырнул, а из воды его уже доставали инструкторы. Рассказываем, что известно о произошедшей трагедии, а также разбираемся, почему люди погибают в бассейнах.

Опасная вода

Фото: соцсети

В среду, 7 октября, артист молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ринат Кафиятуллин пришел позаниматься в фитнес-клуб, который находится на улице Ангарской. После тренажерного зала актер решил поплавать в бассейне, пишут СМИ. Директор фитнес-клуба, где произошло ЧП, заявил, что Кафиятуллин нырял, задерживая дыхание.

"И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", – пояснил он.

По словам мужчины, родители погибшего актера рассказали о наличии у молодого человека недуга, который мог, вероятно, привести к трагедии. Директор фитнес-клуба добавил, что состояние Кафиятуллина могли усугубить усиленная тренировка, баня, холодная вода и возможные спазмы, если его организм не был подготовлен к нагрузке.

По данным "Комсомольской правды", актер имел редкое генетическое заболевание и был инвалидом третьей группы. Отмечается, что Кафиятуллин старался поддерживать обычный образ жизни, а информацию о своем недуге прятал от коллег.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, сотрудники клуба пытались оказать молодому человеку помощь, однако он скончался до приезда скорой. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее трагедия в бассейне одного из столичных фитнес-центров произошла с 32-летней дочерью артиста Владимира Конкина Софией. 22 сентября ее доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, женщина скончалась. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным СМИ, в крови погибшей были обнаружены алкоголь и снотворное. На записи с видеокамер одного из столичных супермаркетов видно, как она незадолго до смерти покупает бутылку вина. Сам Владимир Конкин заявил, что его дочь была убита. Заявление с просьбой проверить эту версию он написал на имя главы СК Александра Бастрыкина.

Осторожно, бассейн?

Фото: телеграм-канал "112"

Опасность утонуть в бассейне гораздо выше, чем в водоеме, заявила в интервью Москве 24 врач-терапевт Лариса Алексеева. Причина – в температуре воды.

В водоеме она находится на уровне 18–20 градусов. Даже если человек тонет, при такой температуре мозг без кислорода еще не погибает. В бассейне вода в районе 26–28 градусов. В таких условиях мозг без кислорода погибает очень быстро, поэтому спасательные мероприятия оказываются неэффективными.
Лариса Алексеева
врач-терапевт

Когда человек надолго задерживает дыхание в теплой воде, риск потерять сознание гораздо выше, утверждает эксперт. "И даже если его уже откачают, мозг не восстанавливается так, как если бы человек тонул в водоеме или реке", – добавила Алексеева.

В свою очередь, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в разговоре с Москвой 24 объяснил, что делать, если в бассейне почувствовали себя плохо.

Если человек чувствует, что начинает тонуть, нужно показать, что он барахтается. Бить руками по воде для привлечения внимания, крикнуть. И сделать это необходимо уже в тот момент, когда он чувствует, что не в кондиции. А не когда он реально тонет и у него нет сил кричать.
Эдуард Халилов
эксперт по выживанию

Если человек сомневается в своих силах, ему необходимо предупредить об этом персонал заранее, отметил Халилов.Также следует плавать как можно ближе к бортикам. В случае внештатной ситуации при таком подходе будет больше шансов за них зацепиться и позвать на помощь, подытожил эксперт.

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Камзин Никита

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