Директор фитнес-клуба рассказал подробности гибели актера Кафиятуллина

16:14
Фото: instagram.com/rinoeye
Директор фитнес-клуба, где ранее погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии. По его словам, молодой человек плавал под водой, сообщает Пятый канал.
Как уточняет директор фитнес-клуба, незадолго до смерти артист задерживал дыхание, погружаясь в воду.
"И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", – говорит директор.
Родные погибшего сказали о наличии у актера заболевания, которое могло стать причиной произошедшего. "У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль, то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание", – вспоминают родные. Не исключают и то, что на самочувствие повлияли усиленные тренировки Кафиятуллина.
Ранее говорилось, что Кафиятуллин, находясь в бассейне одного из фитнес-центров Москвы, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Пострадавшему попытались оказать помощь. Актер умер до приезда скорой помощи, ему было 26 лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: