Директор фитнес-клуба рассказал подробности гибели актера Кафиятуллина

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Директор фитнес-клуба, где ранее погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии. По его словам, молодой человек плавал под водой, сообщает Пятый канал.

Как уточняет директор фитнес-клуба, незадолго до смерти артист задерживал дыхание, погружаясь в воду.

"И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", – говорит директор.

Родные погибшего сказали о наличии у актера заболевания, которое могло стать причиной произошедшего. "У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль, то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание", – вспоминают родные. Не исключают и то, что на самочувствие повлияли усиленные тренировки Кафиятуллина.

Ранее говорилось, что Кафиятуллин, находясь в бассейне одного из фитнес-центров Москвы, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Пострадавшему попытались оказать помощь. Актер умер до приезда скорой помощи, ему было 26 лет.