"Диверсии украинской стороны": что известно о разрушении на Каховской ГЭС

Ночью 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. В результате были повреждены задвижки станции и вода начала бесконтрольно сбрасываться ниже по течению. Ближайший к месту ЧП город, Новая Каховка, затоплен, людей эвакуируют. Из-за случившегося на территории Новокаховского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Рассказываем подробности.



"Тяжелые последствия"

Около двух часов ночи 6 июня ВСУ нанесли многочисленные удары по Каховской ГЭС, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Предположительно, обстрел вели из реактивной системы залпового огня "Ольха". Из-за атаки часть станции была разрушена, при этом сама дамба водохранилища осталась цела. "Разрушили шоноры – это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", – объяснил Леонтьев.

В районе ЧП начал подниматься уровень воды. По последним данным, в Новой Каховке он превысил отметку в 11 метров, местных жителей эвакуируют. В Новокаховском городском округе действует режим ЧС для проведения аварийно-спасательных работ. Также ведется эвакуация из других населенных пунктов, которые располагаются вдоль берега Днепра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает доклады о происходящем от Минобороны и других служб. Он также подчеркнул, что РФ отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС. По словам официального представителя Кремля, речь идет исключительно о "преднамеренной диверсии украинской стороны". Одной из ее целей было лишить воды Крым, отметил Песков.





Владимир Леонтьев мэр Новой Каховки Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС, а также затопления территорий в СК России возбудили уголовное дело о теракте. Вместе с тем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев совершил атаку на станцию, чтобы не допустить наступления российской армии по данному направлению. "С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия", – подчеркнул он.



"Истинное лицо украинского агрессора"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления полуострова из-за ситуации на ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала. "В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно... В ближайшие дни будут понятны динамика и возможные риски", – пояснил он.

На водоснабжении Севастополя повреждения ГЭС также не отразятся, поскольку в городе используется собственное хранилище, рассказали региональные власти. Отмечается, что запасы воды находятся на максимуме. Вместе с тем депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет выступил с призывом провести экстренное заседание Совбеза ООН на фоне случившегося.





Михаил Шеремет депутат Госдумы Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание и дать оценку фашистскому режиму на Украине, который совершил подрыв Каховской АЭС. Пусть весь мир узнает истинное лицо украинского агрессора.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в шоке от атаки на Каховскую ГЭС, и пообещал поднять эту тему на заседании организации в июне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил обеспокоенность последствиями произошедшего. "Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает рискам жизни тысяч гражданских лиц, наносит серьезный ущерб окружающей среде", – отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что случившееся еще раз доказало "жестокость" конфликта на Украине.



Оценить ущерб

Жителей трех округов Херсонской области эвакуируют после повреждения Каховской ГЭС

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Херсонской области Константин Басюк заявил, что пока сложно оценить ущерб от атаки ВСУ по Каховской ГЭС.

"Говорить о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС, в том числе и экологических, на данный момент рано. В условиях постоянных обстрелов ВСУ даже оценить ущерб, не говоря уже о начале каких-то ремонтных работ, не представляется возможным", – отметил он.





Константин Басюк член комитета Совфеда по обороне и безопасности Известно, что дамба не разрушена, разовый сброс воды невозможен из-за конструкции сооружения, поэтому ситуация с подтоплением не является критичной.

В свою очередь, эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков предупредил об опасных последствиях полного спуска Каховского водохранилища в случае разрушения дамбы. По его словам, это приведет к тому, что донные отложения с опасными веществами оголятся.

"Самое страшное – если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", – говорит эксперт.

При разрушении дамбы ГЭС также возможно снижение водности Северо-Крымского канала, считает Медведков. Причем речь идет о полном обмелении, рассуждает он. Кроме того, со стоком воды в затопленных населенных пунктах станут размываться мусорные свалки. Также ущерб будет нанесен пастбищным землям, подытожил эксперт.

