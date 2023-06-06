Аксенов сообщил об отсутствии угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС

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Угроза подтопления в Крыму из-за подрыва плотины Каховской ГЭС отсутствует, однако существует риск обмеления Северо-Крымского канала. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

"В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20 %, на данный момент имеют около 80% наполнения", – уточнил он.

По словам Аксенова, питьевая вода находится в достатке. В настоящее время ведутся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни станет ясна динамика и возможные риски, добавил глава Крыма.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Впоследствии Леонтьев заключил, что ремонт Каховской ГЭС на данном этапе невозможен. Ее следует отстраивать заново. Вместе с этим он рассказал, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

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