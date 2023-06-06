Эколог рассказал об опасности спуска Каховского водохранилища

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Полный спуск Каховского водохранилища, который может случиться после разрушения дамбы Каховской ГЭС, достанет наружу отложения водоема с тяжелыми металлами, нефтепродуктами и пестицидами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эколога, доцента кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени Ломоносова Алексея Медведкова.

"Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", – подчеркнул он.

По словам эколога, в Каховском водохранилище присутствуют загрязнители, которые поступали туда со стоками. Они могут оголиться и размыться потоком, который направит их на затопленные территории, считает эксперт.

По мнению Медведкова, разрушение дамбы может привести к обмелению Северо-Крымского канала и трудностям с охлаждением реакторов Запорожской атомной электростанции.

"Нерегулируемый сброс воды будет способствовать затоплению и подтоплению освоенных человеком территорий, примыкающих к Днепру. Все источники водоснабжения в зоне затопления и подтопления потеряют свое значение", – резюмировал собеседник агентства.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом.

В результате разрушений Новая Каховка была затоплена. В общей сложности на территории подтопления могут находиться еще около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Эвакуация началась в нескольких населенных пунктах около Каховской ГЭС