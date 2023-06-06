Песков назвал цель диверсии Украины на Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Цель диверсии Киева на Каховской ГЭС заключается в том, чтобы лишить Крым воды. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что когда падает уровень воды в водохранилище, то затем сокращается подача воды в канал. Вместе с этим он подчеркнул, что на полуострове сохраняется определенный запас прочности по водоснабжению. Песков отметил, что специалисты работают над разрешением ситуации.

"Вы знаете, что в водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни (Северо-Крымский. – Прим. ред.) канал. Поэтому определенные наработки есть", – заявил он.

В ночь на 6 июня ВСУ подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. На это отреагировал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, подчеркнув, что атака по станции представляет собой теракт.

В общей сложности на месте подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. На место ЧП отправили три группы спасателей российского министерства чрезвычайных ситуаций.



Леонтьев отметил, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов. Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

Песков, комментируя ситуацию с гидроэлектростанцией, назвал этот инцидент преднамеренной диверсией. Атака, подчеркнул представитель Кремля, связана с тем, что ВСУ не добиваются целей в контрнаступлении.

Власти Новой Каховки заявили о затоплении города из-за разрушения Каховской ГЭС