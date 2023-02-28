"Уникальной ситуации" нет? Эксперты оценили слова Лукашенко о переговорах с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложилась уникальная ситуация для завершения конфликта на Украине. По его мнению, другой подобной возможности уже может не произойти. Разбираемся, что означают слова белорусского лидера и прислушаются ли к ним в Киеве и Вашингтоне.

"Нет другого пути"

Боевым действиям на Украине можно положить конец, пока Россия не поставила свою экономику на военные рельсы, подчеркнул Александр Лукашенко в беседе с китайскими СМИ. Именно в этом, по мнению президента Белоруссии, заключается уникальность сложившейся ситуации.

Лукашенко напомнил, что РФ с первых дней предлагала урегулировать конфликт путем переговоров. Во время встреч делегаций России и Украины план урегулирования уже был на столе, однако Киев в дальнейшем отказался от диалога, рассказал он.

"Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", – сказал Лукашенко.

По его мнению, рано или поздно все боевые действия заканчиваются миром, конфликт на Украине не станет исключением. Вопрос только в том, сколько людей погибнет за это время и во имя чего, указал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что, если в мире возникнет еще один конфликт, про Украину "все забудут".





Александр Лукашенко президент Белоруссии Если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Украина должна и это понимать. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий.

Кроме того, Лукашенко высказался о Владимире Зеленском. Президент Белоруссии назвал своего украинского коллегу неплохим, но очень неопытным политиком. Лукашенко предупредил Зеленского, что не все аплодисменты на Западе могут быть искренними. Поэтому он посоветовал президенту Украины исходить из интересов собственного народа.

Мирному плану быть?

На сегодняшний день условий для проведения переговоров с Украиной нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры на этот счет. Вот из этого исходим.

В целом предложение Киеву заключить мирный договор без предварительных условий обречено на неудачу, отметил в беседе с Москвой 24 член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Переговорная позиция Киева известна. Она сводится к тому, что Украина будет воевать до конца", – сказал эксперт.

Он напомнил, что Киев в последнее время открыто заявляет о планах атаковать Крым. Поэтому предлагать им сейчас мир без предварительных условий несколько странно со стороны белорусского президента, подчеркнул Безпалько.

"Это могли бы сделать США, которые способны оказать давление на Украину: прекратить финансовую, военную помощь и поставить условие заключить военное перемирие. У Лукашенко нет таких возможностей", – сказал он.

На Западе к переговорам по Украине сейчас не готов никто, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В разговоре с Москвой 24 он напомнил, что США и союзники ранее отвергли план Китая по мирному урегулированию конфликта. Согласившись на него, Вашингтон автоматически бы проиграл Пекину, поэтому сама идея изначально была обречена.

"И Запад, и Украина договариваться не хотят. Либо желают сделать это на неприемлемых для России условиях", – подчеркнул Блохин.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Никакой особо уникальной ситуации для переговоров я не вижу. Накачка Украины оружием идет, ее союзники продолжают говорить о евроатлантической солидарности.

Также Блохин напомнил о возможных провокациях с применением на Украине химического оружия и скоплении ВСУ у границ Приднестровья. Все это указывает на то, что момента для переговоров на сегодняшний день не просматривается, заключил эксперт.

