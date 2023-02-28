В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москва пока не видит возможности для Киева де-юре вести диалог. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры на этот счет", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря российского президента, государство не станет поступаться новыми реалиями в виде территорий и Конституции. Он объяснил, что регионы уже являются внутрироссийскими. Существует Конституция РФ, которую нельзя не брать во внимание, указал Песков.

Также он добавил, что цели спецоперации стали приоритетом для России, однако все можно решить за столом переговоров.

"Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным", – заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что на Украине есть силы, которые недовольны нынешним киевским режимом и которые способны вести переговоры с Россией. В пример он привел украинского политика Виктора Медведчука, который в данный момент находится в России. Песков добавил, что у Медведчука есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы.

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