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Украину в 2023 году ждут невиданные прежде действия. Об этом пишет обозреватель Newsweek Стивен Майерс.

"Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели", – пишет журналист.

Майерс подчеркнул, что Россия не будет прислушиваться к предложениям о переговорах, игнорирующие те факторы, которые и спровоцировали конфликт.

Обозреватель обращает внимание на то, что армия Украины испытывает сильнейший дефицит боеприпасов. По его мнению, обещанные США комплексы ПРО Patriot, танки M1 Abrams и, тем более, истребители F-16, вряд ли окажутся на поле боя.

Он также считает, что Вашингтон не будет передавать Киеву технику, которой смогут управлять только американские солдаты, потому что их ждет уничтожение по прибытию.

По мнению Майерса, США только подливали масла в огонь конфликта и не пытались устранить его причины. Он также напоминает, что прямые неспровоцированные вторжения свойственны Штатам.

Единственным выходом из ситуации для Украины обозреватель видит переговоры с привлечением третьей стороны.

Постпред РФ при ООН Василия Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО. Он подчеркнул, что даже при мирных переговорах цели СВО должны были выполнены, а схемы с другими сценариями даже не будут рассматриваться.

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