Буш выразил мысли американской элиты в разговоре с пранкерами – политолог

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разговорили 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Экс-главе Белого дома пранкеры позвонили от имени Владимира Зеленского. Думая, что разговор идет с президентом Украины, Буш-младший оскорбительно высказывался о России и ее вооруженных силах. Вместе с экспертами разбираемся, как относиться к откровениям бывшего американского лидера.

Фото: Alyssa Pointer/Atlanta Journal-Constitution via AP

Предельно честно

В начале беседы после обмена комплиментами "Зеленский" спросил Буша-младшего об отношениях России и НАТО. Бывший американский лидер признался, что противился вступлению нашей страны в Альянс.

"Я хотел, чтобы она (Россия. – Прим. ред.) была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Владимир Путин резко изменился. Все, что он хотел, – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный Альянс, а оборонительный", – заявил экс-президент США.

Дальше пранкеры задали вопрос об обещании бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Джеймса Бейкера не расширять НАТО на Восток, которое он дал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву. Буш-младший признался, что считает этот ход ошибкой. "Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны", – откровенно заявил Буш якобы Зеленскому.

Пранкеры уточнили, считает ли бывший президент США, что боевые действия на Украине фактически разворачиваются между Россией и Западом. Буш-младший ответил на это утвердительно. По его словам, при успехе Украины такие вопросы, как расширение НАТО на Восток и самоопределение ДНР и ЛНР, перестанут быть актуальными.





Джордж Буш – младший 43-й президент США – "Владимиру Зеленскому" Я думаю, что если вы победите или когда вы победите, многие из этих вопросов исчезнут с повестки. И ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск.

"Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. И для США очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку. Мне кажется, у вас хорошие связи с администрацией. Ваш министр обороны и остальные постоянно информируют наших военных о том, что нужно. И наши военные действительно поддерживают то, что вы делаете", – заявил бывший глава Белого дома.

Признал Буш-младший и наличие американских биолабораторий на территории Украины. На вопрос "Зеленского", помнит ли он такую программу Пентагона, экс-президент ответил утвердительно. Затем пранкеры добавили, что финансируемые США биолаборатории удалось эвакуировать, чтобы Россия не смогла оттуда ничего получить. С этим Буш тоже согласился. "Да, вы умный парень", – сказал он.

Также он заявил, что считает очень важной информационную войну против России. "У нас есть специалисты, и очевидно, что им приходится доносить мысли даже в головы самых упертых", – признался экс-президент.

Зашел разговор и о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который в своей карьере занимал посты и в украинской власти. Буш назвал его "буйным парнем", с которым у Вашингтона всегда были проблемы. По его словам, в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии Саакашвили "попал в ловушку Владимира Путина". Также Буш поинтересовался, участвует ли бывший президент Грузии в боевых действиях на Украине против России.

"Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? <...> Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", – убежден Буш.

В конце разговора "Зеленский" попросил Буша пообщаться по видеоконференции с "героями Украины", которые как пилоты сбили множество российских самолетов. В их образах предстали сами пранкеры. Перед этим бывший президент США по просьбе якобы украинского лидера произнес фразу: "Слава Вовану и Лексусу!"

Буш сказал "героям Украины", что гордится их борьбой за собственную независимость. После этого Вован и Лексус зачитали ему монолог героя Данилы Багрова из знаменитого фильма "Брат-2" Алексея Балабанова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?" Периодически пранкеры переходили на русский язык. Когда Буш сказал, что ничего не понимает, Вован и Лексус призвали бывшего президента США прочувствовать монолог сердцем.

"Я чувствую ваш пыл каждый день. Я вижу это, когда вы сопротивляетесь России. И вот мое предложение: продолжайте бороться. Правда с вами и Зеленским. Я сказал ему, что он как Уинстон Черчилль", – сказал Буш "героям".

В завершение беседы один из пранкеров крикнул фразу на русском языке: "Слава России!" Буш-младший победно вскинул кулак вверх.

"Ничего нового не сказал"

Ни одна из последних американских администраций не совершила столько стратегических ошибок, сколько власти времен правления Джорджа Буша-младшего, сказал Москве 24 научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В пример он привел решения 43-го президента США о вторжении в Ирак и Афганистан, которые обошлись Штатам в семь триллионов долларов.

Кроме того, увлекшись событиями в этих странах, администрация тогда упустила из виду быстрый рост России и Китая, отметил политолог. Таким образом, своими действиями Буш похоронил американскую гегемонию в мире. "Именно при нем США надорвались, стали стагнировать. Обама уже не знал, как закончить военные конфликты, в которые Буш-младший втянул страну. И в итоге из Афганистана вышли только при Байдене", – заметил Блохин.

В разговоре с российскими пранкерами политолог ничего удивительного для себя не нашел. "Фразы, которые не могут себе позволить действующие политики на официальном уровне, потом говорят бывшие чиновники. А уж что пишут политологи в аналитических центрах США! Разве Штаты чуть ли не в открытую говорят, что Украина должна стать вторым Афганистаном? О том, что задача США дестабилизировать внутреннюю обстановку в России? Или разве смена режима в какой-либо стране является для них экзотикой?" – комментирует откровения Буша эксперт.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Ничего фантастического он не сказал. Он произнес лишь то, о чем сейчас думает современная американская элита.

Во время провокаций, которые принято называть пранками, люди откровенно говорят суть тех явлений, которые сейчас имеют место быть в политике. Об этом Москве 24 сказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

"Все привыкли прикрываться словами о демократии, необходимости борьбы с агрессией. А в реальности оказывается, что они борются с Россией и русскими просто как с конкурентами, которых нужно держать в узде, подальше, на краю НАТО. И которые должны быть сговорчивыми", – обратил внимание эксперт.

Фраза Буша о задаче убить как можно больше российских солдат показывает реальное отношение Запада к нашей стране, подчеркнул Безпалько. По его мнению, подобные видео нужно максимально распространять среди жителей страны.





Богдан Безпалько член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Это необходимо, чтобы наше население, которое пытаются переубедить в целесообразности специальной военной операции и в целом изменений в политике с Западом, увидело реальное отношение Запада к нам. Как действительно они думают о русских и о нашей стране и что они хотят с нами сделать.

При этом на официальном уровне в Москве на высказывания Буша-младшего, естественно, реагировать не стоит, уверен Безпалько. Во-первых, этот разговор – следствие провокации, объясняет он, а во-вторых, Вован и Лексус не являются государственными деятелями.

