Буш выразил мысли американской элиты в разговоре с пранкерами – политолог

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разговорили 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Экс-главе Белого дома пранкеры позвонили от имени Владимира Зеленского. Думая, что разговор идет с президентом Украины, Буш-младший оскорбительно высказывался о России и ее вооруженных силах. Вместе с экспертами разбираемся, как относиться к откровениям бывшего американского лидера.
Предельно честно
В начале беседы после обмена комплиментами "Зеленский" спросил Буша-младшего об отношениях России и НАТО. Бывший американский лидер признался, что противился вступлению нашей страны в Альянс.
"Я хотел, чтобы она (Россия. – Прим. ред.) была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Владимир Путин резко изменился. Все, что он хотел, – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный Альянс, а оборонительный", – заявил экс-президент США.
Дальше пранкеры задали вопрос об обещании бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Джеймса Бейкера не расширять НАТО на Восток, которое он дал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву. Буш-младший признался, что считает этот ход ошибкой. "Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны", – откровенно заявил Буш якобы Зеленскому.
Пранкеры уточнили, считает ли бывший президент США, что боевые действия на Украине фактически разворачиваются между Россией и Западом. Буш-младший ответил на это утвердительно. По его словам, при успехе Украины такие вопросы, как расширение НАТО на Восток и самоопределение ДНР и ЛНР, перестанут быть актуальными.
"Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. И для США очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку. Мне кажется, у вас хорошие связи с администрацией. Ваш министр обороны и остальные постоянно информируют наших военных о том, что нужно. И наши военные действительно поддерживают то, что вы делаете", – заявил бывший глава Белого дома.
Признал Буш-младший и наличие американских биолабораторий на территории Украины. На вопрос "Зеленского", помнит ли он такую программу Пентагона, экс-президент ответил утвердительно. Затем пранкеры добавили, что финансируемые США биолаборатории удалось эвакуировать, чтобы Россия не смогла оттуда ничего получить. С этим Буш тоже согласился. "Да, вы умный парень", – сказал он.
Также он заявил, что считает очень важной информационную войну против России. "У нас есть специалисты, и очевидно, что им приходится доносить мысли даже в головы самых упертых", – признался экс-президент.
Зашел разговор и о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который в своей карьере занимал посты и в украинской власти. Буш назвал его "буйным парнем", с которым у Вашингтона всегда были проблемы. По его словам, в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии Саакашвили "попал в ловушку Владимира Путина". Также Буш поинтересовался, участвует ли бывший президент Грузии в боевых действиях на Украине против России.
"Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? <...> Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", – убежден Буш.
В конце разговора "Зеленский" попросил Буша пообщаться по видеоконференции с "героями Украины", которые как пилоты сбили множество российских самолетов. В их образах предстали сами пранкеры. Перед этим бывший президент США по просьбе якобы украинского лидера произнес фразу: "Слава Вовану и Лексусу!"
Буш сказал "героям Украины", что гордится их борьбой за собственную независимость. После этого Вован и Лексус зачитали ему монолог героя Данилы Багрова из знаменитого фильма "Брат-2" Алексея Балабанова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?" Периодически пранкеры переходили на русский язык. Когда Буш сказал, что ничего не понимает, Вован и Лексус призвали бывшего президента США прочувствовать монолог сердцем.
"Я чувствую ваш пыл каждый день. Я вижу это, когда вы сопротивляетесь России. И вот мое предложение: продолжайте бороться. Правда с вами и Зеленским. Я сказал ему, что он как Уинстон Черчилль", – сказал Буш "героям".
В завершение беседы один из пранкеров крикнул фразу на русском языке: "Слава России!" Буш-младший победно вскинул кулак вверх.
"Ничего нового не сказал"
Ни одна из последних американских администраций не совершила столько стратегических ошибок, сколько власти времен правления Джорджа Буша-младшего, сказал Москве 24 научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В пример он привел решения 43-го президента США о вторжении в Ирак и Афганистан, которые обошлись Штатам в семь триллионов долларов.
Кроме того, увлекшись событиями в этих странах, администрация тогда упустила из виду быстрый рост России и Китая, отметил политолог. Таким образом, своими действиями Буш похоронил американскую гегемонию в мире. "Именно при нем США надорвались, стали стагнировать. Обама уже не знал, как закончить военные конфликты, в которые Буш-младший втянул страну. И в итоге из Афганистана вышли только при Байдене", – заметил Блохин.
В разговоре с российскими пранкерами политолог ничего удивительного для себя не нашел. "Фразы, которые не могут себе позволить действующие политики на официальном уровне, потом говорят бывшие чиновники. А уж что пишут политологи в аналитических центрах США! Разве Штаты чуть ли не в открытую говорят, что Украина должна стать вторым Афганистаном? О том, что задача США дестабилизировать внутреннюю обстановку в России? Или разве смена режима в какой-либо стране является для них экзотикой?" – комментирует откровения Буша эксперт.
Во время провокаций, которые принято называть пранками, люди откровенно говорят суть тех явлений, которые сейчас имеют место быть в политике. Об этом Москве 24 сказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
"Все привыкли прикрываться словами о демократии, необходимости борьбы с агрессией. А в реальности оказывается, что они борются с Россией и русскими просто как с конкурентами, которых нужно держать в узде, подальше, на краю НАТО. И которые должны быть сговорчивыми", – обратил внимание эксперт.
Фраза Буша о задаче убить как можно больше российских солдат показывает реальное отношение Запада к нашей стране, подчеркнул Безпалько. По его мнению, подобные видео нужно максимально распространять среди жителей страны.
При этом на официальном уровне в Москве на высказывания Буша-младшего, естественно, реагировать не стоит, уверен Безпалько. Во-первых, этот разговор – следствие провокации, объясняет он, а во-вторых, Вован и Лексус не являются государственными деятелями.