Для россиян речь Байдена про Украину была совершенно неубедительной – политолог

Президент США Джо Байден выступил с речью по ситуации вокруг Украины. Американский лидер вновь рассказал о мифическом "вторжении" РФ, грозил последствиями за агрессивные действия нашей страны, но в то же время призывал к дипломатии. Россиян врагами США Байден тоже не считает. Разбираемся, какие сигналы на самом деле посылал глава Белого дома и для чего нужна история с мифическим "вторжением".

"Не верю, что вы хотите войны"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Речь Джо Байдена не могла обойтись без очередной порции новостей о якобы "вторжении" России на территорию Украины. По его словам, РФ все еще способна пойти на такой шаг. Фактами свое заявление американский лидер подкреплять не стал.

"Мы готовы решительно ответить, если Россия нападет на Украину. Это до сих пор остается очень вероятным", – убежден Байден.

Президент США заявил, что Белый дом пока не может подтвердить отвод Вооруженных сил России от украинской границы. Однако Байден подчеркнул, что он приветствует подобные действия. Кроме того, американский лидер согласился с посылом Владимира Путина решать украинский кризис дипломатическим путем.

Отдельно Байден в своей речи решил обратиться к россиянам. Он заявил, что не верит в желание РФ развязать войну с Украиной. Байден объяснил это тем, что народы двух стран глубоко связаны между собой.





Джо Байден президент США Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной.

Вспомнил Байден и про Вторую мировую войну, и как Россия и США сражались вместе против общего врага.

"Вторая мировая война была вынужденной. Однако, если Россия нападет на Украину, это будет войной по выбору или войной без повода и причины", – считает глава Белого дома.

Байден заявил, что у США и НАТО нет ракет на территории Украины и никто не планирует их там размещать. Американский лидер уверяет, что Запад не пытается дестабилизировать Россию. Отправлять солдат на Украину США в случае войны тоже не собираются, однако технику для защиты своим партнерам они все же поставят, указал Байден.

Затронул президент США и гарантии безопасности. По словам Байдена, Вашингтон готов зафиксировать договоренности письменно, если удастся их достичь. США не хотят противостояния с Москвой, однако на все агрессивные действия России будет дан решительный ответ, заявил глава Белого дома.

"Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Хотя я ясно дал понять, что, если Россия поставит под удар американцев на Украине, мы ответим решительно. И если Россия атакует США или наших союзников при помощи асимметричных средств вроде разрушительных кибератак на наши компании или критически важную инфраструктуру, то мы готовы ответить", – обратил внимание Байден.

Не забыл американский президент и о расширении НАТО, против чего решительно выступает Россия. Байден в очередной раз сказал, что основной принцип США в том, что страны свободны в выборе альянсов.

"Делают хорошую мину при плохой игре"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего предосудительного в обращении Джо Байдена к россиянам. По его словам, нам должно импонировать, что лидер одной из ведущих стран мира думает о российских гражданах. При этом лучше бы обращение Байдена прозвучало без угроз за действия, которых РФ не совершала, подчеркнул Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало.

По его словам, президенту США следовало бы обратиться к украинскому народу и призвать его к миру вместо обращения к россиянам.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в беседе с Москвой 24 назвал речь Джо Байдена о ситуации на Украине поверхностной. По его мнению, выступление американского лидера носило формальный характер.

"Для россиян она была совершенно неубедительной. Те слова, те убеждения, которые там прозвучали, на фоне того, что происходит в действительности, не выглядят достаточно основательными. Это не те обещания, которым можно поверить. Если бы Соединенные Штаты были заинтересованы в том, чтобы этого конфликта не было, или в том, чтобы его урегулировать, за эти почти восемь лет они давно бы это сделали. По крайней мере, убедили киевские власти выполнять имеющиеся Минские соглашения", – уверен Рогулев.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Но что бы ни заявляли США, факты говорят о том, что они не заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Он нужен им, а не Украине или России. Так что новое заявление выглядит двуличным и неискренним.

Рогулев отметил, что задабривание американским лидером российских граждан рассчитано на тех, кто не следит за ситуацией в мире.

"А сведущие могут открыть документы: ту же стратегию национальной безопасности США, заявления официальных лиц и документы Пентагона, где Россия прямо характеризуется в качестве противника и врага Соединенных Штатов. Они говорят, что НАТО нам не враг. А в документах НАТО Россия обозначена именно как враг. Так что это все сказки про белого бычка и ничего более", – сказал собеседник Москвы 24.

История про "вторжение" российских войск на территорию Украины уже негативно воспринимается некоторыми американскими политиками, журналистами и простыми гражданами, подметил Рогулев. На Западе начали расценивать подобные высказывания не как предупреждение, а как призыв к войне, обратил внимание политолог.

"Их бесконечные заявления о войне создавали ощущение, что они этого очень хотят. На мой взгляд, речь Байдена призвана несколько смягчить ситуацию. Сказать, что они на самом деле за мир во всем мире и у них и мыслей не было что-то там разжигать", – предположил Рогулев.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ США убедили в возможном "вторжении" союзников, политиков, прессу. Они сами способствовали тому, чтобы раздуть эту тему до невероятных масштабов. А теперь, когда ничего не происходит, США делают хорошую мину при плохой игре. Теперь они за мир, а Россия вообще их лучший друг. Но этому уже вряд ли кто-то поверит.

Истерию вокруг "вторжения" на Украину собеседник Москвы 24 считает хорошо разработанной американцами кампанией. Даже если никакой войны не будет, Вашингтон сумеет заработать дивиденды на этой ситуации, подчеркнул Рогулев. В первую очередь представить Россию в образе врага, за счет этого сплотить союзников по НАТО и укрепить свое доминирование в мире, рассуждает эксперт.

"Если никакого "вторжения" не будет, США в итоге скажут, что они навалились всем миром и оказали влияние на Путина. Вот он и решил не воевать. Значит, скажут, что они все сделали правильно. Поэтому и дальше надо держать Россию в напряжении, под санкциями, оказывать на нее давление", – отметил Рогулев.

По его словам, с образом "вторжения" мир будет жить еще долго. Если раньше давление на Россию основывалось на ситуации вокруг Крыма, то теперь Запад разжигает историю с Донбассом. А когда разрешится конфликт на юго-востоке Украины, США придумают новый повод для провокаций, резюмировал политолог.

