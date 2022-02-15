Украина попросила у НАТО помощи на случай чрезвычайных ситуаций

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Украина запросила у НАТО помощь на случай неназванных чрезвычайных ситуаций различного характера. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. <...> Евро-атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил от Украины запрос на предоставление международной помощи", – говорится в сообщении.

Список техники, которую Украина запросила у НАТО занимает четыре страницы. В нем, в частности, значатся 100 внедорожников, бульдозеры, автокраны и экскаваторы, 760 надувных лодок, комплекты экипировки пожарных и войск химзащиты, средства разминирования и радиохимической разведки, а также десятки тысяч различных медикаментов.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой. По его словам, Россия не собирается нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам.

