Премьер Великобритании назвал ситуацию вокруг Украины близкой к краю пропасти

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента (Владимира. – Прим. ред.) Путина еще есть время, чтобы отступить", – отметил политик.

Он призвал все стороны вступить в диалог, а Россию – отказаться от шагов, которые, по его словам, могут обернуться "катастрофической ошибкой" для нее.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой. По его словам, Россия не собирается нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам.

