В Совфеде рассказали, почему в Абхазии мог произойти политический кризис

В понедельник, 13 января, парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, сложившего с себя полномочия под давлением оппозиции. Вместе с ним покинул должность и вице-президент республики. До 22 марта временно исполнять обязанности лидера государства будет премьер-министр страны Валерий Бганба. Вспоминаем, как развивались события, а также разбираемся, какие перспективы ожидают Абхазию и российско-абхазские отношения.



"Во имя стабильности в стране"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

О своем решении уйти в отставку Хаджимба сообщил в воскресенье, 12 января, на фоне протестов в республике. Ранее абхазский парламент обратился к нему с соответствующим предложением. Заявление было зачитано экс-премьером страны Сергеем Шамбой людям, собравшимся у государственной дачи теперь уже бывшего лидера Абхазии.





Рауль Хаджимба экс-президент Абхазии Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц также подал заявление об отставке. При этом он подчеркнул, что не считает правильной практику перехода президентской власти под давлением протестующих. По его мнению, в стране должна быть преемственность, чтобы "все атрибуты власти передавались от одного президента к другому после выборов".

Выбирать нового абхазского лидера гражданам Абхазии предстоит 22 марта. До этого момента исполнять обязанности президента республики будет премьер страны Валерий Бганба. За его кандидатуру единодушно проголосовали все парламентарии. По словам спикера абхазского парламента Валерия Кварчия, у Бганбы есть необходимый опыт, поскольку он уже во второй раз выполняет обязанности президента Абхазии.



Что же касается предстоящих выборов, то уже сейчас известно: Хаджимба не будет принимать участие в кампании. Об этом журналистам рассказал Барциц. В то же время он добавил, что Хаджимба продолжит участвовать в политической жизни страны.





Аслан Барциц бывший вице-президент Абхазии Рауль Джумкович – гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность.

В свою очередь, лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания уже заявил, что намерен баллотироваться в президенты. По его словам, в Абхазии предстоит решить вопрос развития правовой культуры. Сам Бжания является одним из организаторов протестов, результатом которых стала отставка Хаджимбы.

Напомним, обострение ситуации во внутриполитической жизни республики произошло в четверг, 9 января. Тогда протестующие против действующей власти ворвались в здание администрации лидера Абхазии, требуя отставки Хаджимбы и пересмотра результатов президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали несколько человек. А уже 10 января Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента страны.

Рауль Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года вновь принял участие в президентской кампании. Он и глава партии "Амцахара" Алхас Квициния набрали во втором туре голосования 47,39% (39 793) и 46,17% (38 766) голосов. Против всех было подано 3155 голосов. Таким образом, победителем признали Хаджимбу. В свою очередь, Квициния подал иск с требованием признать незаконными итоги голосования, но проиграл. По мнению оппозиционера, его оппонент не мог победить, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". Кроме того, оппозиция была недовольна расследованием громкого убийства в Сухуме в ноябре 2019 года.



Все конфликты решены?

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Политолог Александр Асафов в беседе с Москвой 24 заявил, что, по его мнению, в Абхазии "критический момент" уже был пройден. Сейчас страна готовится к новому электоральному циклу. Он также предположил, с чем были связаны волнения в республике, которые привели к отставке Хаджимбы.

"Думаю, что это вызвано конфликтом внутренних элит, конфликтом политической ситуации в республике. И, конечно, таким общемировым запросом, когда люди недовольны поведением своих политических элит. Мы видим это во Франции и в ряде других стран. Поэтому ситуация в общемировом тренде нормальная", – полагает эксперт.





Александр Асафов политолог Думаю, все конфликты уже решены. Каких-то парадоксальных беспорядков и проблем ждать теперь не приходится. Ситуация, на мой взгляд, уже имеет позитивное направление.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил: ситуацию в стране могли раскачивать извне. Тем не менее парламентарий больше склоняется к мысли, что результатом нынешних событий все же стал внутренний конфликт.

"Конечно, налицо политический кризис. Думаю, что его можно было предугадать, потому что оппозиция почти сразу опротестовала результаты последних выборов... Совершенно минимальный результат между победителем и проигравшим всегда приводит к дестабилизации ситуации", – заявил парламентарий в интервью Москве 24.



Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Кроме того, серьезным катализатором волнений могли стать проблемы в экономике республики, отметил Джабаров.





Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам Ситуация в экономике всегда отражается на отношениях в обществе. Эта нестабильность привела к тому, что произошел социальный взрыв.

"Я думаю, что будущему президенту Абхазии надо приложить немало усилий, чтобы восстанавливать экономику республики и двигаться вперед", – сказал парламентарий.

При этом сенатор полагает, что приход к власти нового лидера, кем бы они ни был, не скажется на российско-абхазских отношениях.





Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам У России останутся добрые отношения с Абхазией независимо от того, кто станет победителем.

С Джабаровым согласен и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Депутат напомнил, что между Россией и Абхазией по всем направлениям заключены долгосрочные международные соглашения. Что же касается перспектив и будущего самой страны, то, по его словам, гражданская война республике "никак не нужна".

"Абхазии необходимо к 22 марта определиться с тем человеком, которому они доверят управление государством. Тот человек, который положит конец этой клановости, разделению на своих и чужих. И в этой республике должно наступить спокойствие и начаться развитие", – резюмировал Водолацкий.