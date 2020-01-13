У РФ останутся добрые отношения с Абхазией независимо от победителя – Джабаров

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал Москве 24, что у Абхазии с Россией сохранятся "добрые отношения" независимо от того, кто победит на выборах.

Он сообщил, что выборы назначены на март. Джабаров выразил надежду, что все пройдет без эксцессов. В то же время он признал, что политический кризис налицо. Однако депутат считает, что это можно было предугадать, поскольку оппозиция почти сразу опротестовала итоги последних выборов.

"Совершенно минимальный результат между победителем всегда приводит к дестабилизации ситуации. Поэтому будем надеяться, что это закончится и выборы пройдут успешно через три месяца. Мне кажется, кого бы ни избрал абхазский избиратель, у России останутся добрые отношения с Абхазией независимо от того, кто станет победителем", – считает он.

Вмешательства Джабаров не исключил. Тем не менее он полагает, что, скорее всего, это внутренний конфликт. Экономическую ситуацию парламентарий охарактеризовал как "достаточно слабую".

"Ситуация в экономике всегда отражается на отношениях в обществе. Эта нестабильность привела к тому, что произошел социальный взрыв. Я думаю, что будущему президенту Абхазии надо приложить немало усилий, чтобы восстанавливать экономику республики и двигаться вперед", – заключил он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий не считает события удивительными для политиков. По его мнению, это было предсказуемо. Решение Рауля Хаджимба Водолацкий назвал правильным.

"Гражданская война Абхазии никак не нужна. Абхазии необходимо к 22 марта определиться с тем человеком, которому они доверят управление государством. Тот человек, который положит конец этой клановости, разделению на своих и чужих. И в этой республике должно наступить спокойствие и начаться развитие", – подчеркнул он.

Депутат добавил, что у России с Абхазией по всем направлениям заключены долгосрочные международные соглашения.

"Народ Абхазии сегодня понимает, и те, которые [поддерживают] Рауля, и те, которые были против него, что без России им сегодня не выжить, без той помощи и поддержки, которое наше государство оказывает. Но Россия и предыдущие выборы, и сейчас придерживается одной политики: руководителя должен выбирать сам народ Абхазии", – объяснил он.

По словам Водолацкого, вмешиваться в выборы российские международные институты не собираются.

"Мы оставляем все на волю абхазского народа. Поэтому для России ничего не изменится в российско-абхазских отношениях", – резюмировал он.

9 января протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии, где устроили погром. Оппозиционеры требовали отставки республиканского лидера.

Они отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года. 12 января Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции. Он уточнил, что не станет баллотироваться на повторных выборах президента.

Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики. За отставку Рауля Хаджимбы проголосовали 32 депутата, против – двое.

Спикер парламента Валерий Кварчия после заседания парламента заявил, что Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии, соответственно, у него есть опыт.