Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии

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Рауль Хаджимба не станет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии, передает "Интерфакс". Об этом рассказал вице-президент республики Аслан Барциц. Он тоже подал заявление об отставке.

9 января протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии, где устроили погром. Тем самым оппозиционеры требовали отставки республиканского лидера.

Они отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года. 12 января Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции.

Убийство, предположительно ставшее причиной волнений, произошло в ноябре в Сухуми. Группа неизвестных, чьи личности впоследствии установили, открыла огонь по посетителям ресторана на набережной Махаджиров. Погибли три человека.

Один из подозреваемых в совершении преступления, Дато Ревазович Ахалая, работал в государственной службе охраны. Он входил в число личных телохранителей главы Абхазии.