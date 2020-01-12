Президент Абхазии Хаджимба сообщил о сложении полномочий

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение о своей отставке. Об этом информирует ТАСС.

Заявление об уходе Хаджимбы с поста президента зачитал собравшимся у его государственной дачи экс-премьер Сергей Шамба.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", – процитировал он слова Хаджимбы.

В четверг протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии, где устроили погром. Тем самым оппозиционеры требовали отставки республиканского лидера.

Ранее сообщалось, что для помощи в урегулировании кризиса в Сухум прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков.