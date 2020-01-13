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Политика

13:25

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен Валерий Бганба

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, сообщает РИА Новости.

Прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента парламент удовлетворил. За отставку проголосовали 32 депутата, против – двое.

Спикер парламента Валерий Кварчия после заседания парламента заявил, что за Бганбу проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании. По его словам, Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии, соответственно, у него есть опыт.

9 января протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии, где устроили погром. Тем самым оппозиционеры требовали отставки республиканского лидера.

Они отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года. 12 января Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции.

Позже он сообщил, что не станет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии.

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