В Госдуме рассказали о работе по интеграции новых территорий в РФ

5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию договора о вхождении в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Также президент назначил врио глав новых регионов. Расскажем, как в дальнейшем будет происходить интеграция этих территорий в российскую жизнь.

Жизнь по-новому

В подписанных президентом законах новые регионы приняты в состав России в границах, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". Их территории, которые были оставлены вооруженными силами нашей страны, в дальнейшем будут возвращены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области сохранят свои действующие названия. Руководители субъектов получили статус губернаторов. Своими указами Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы ДНР, Леонида Пасечника – врио главы ЛНР. Врио губернатора Херсонской области стал Владимир Сальдо, а Евгений Балицкий получил пост врио губернатора Запорожской области. Они будут работать до вступления в должность лиц, которых в дальнейшем изберут главами этих территорий.

Кроме того, президент подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырех новых субъектов. В них сказано, что их жители признаются российскими гражданами. Отказаться от гражданства они могут в течение месяца, приобрести его – после подачи заявления и принятия присяги.

Ранее за вхождение в состав России жители новых субъектов проголосовали на референдумах. В ДНР за это высказались 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%. Документы о принятии регионов в РФ были подписаны 30 сентября. После соответствующие законы одобрили Госдума и Совет Федерации.

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В вопросе интеграции новых территорий у России уже есть опыт Крыма, напомнил в беседе с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Процесс займет определенное время, однако эта работа будет в приоритете, подчеркнул он.



Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Все, что закреплено в российском законодательстве либо на уровне нормативно-правового регулирования, распространяется на всех жителей РФ, где бы они ни находились. Говоря о мерах социальной поддержки, все взятые Россией на себя обязательства в отношении граждан также будут действовать.

Как рассказал Москве 24 член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, после вхождения новых территорий в состав нашей страны милицейские подразделения ЛНР и ДНР стали частью Вооруженных сил РФ. "Это повысит качество их комплектования, обеспечения техникой и вооружением", – пояснил он.

Кроме того, МВД уже проработало проект кодов новых регионов на госномерах автомобилей. В частности, ДНР может получить код 80, ЛНР – 81, Херсонская область – 84, Запорожская – 85.

В свою очередь, Нилов подчеркнул, что интеграционный процесс неизбежен. "Необходимо все гармонизировать, учесть специфику, предусмотреть особые условия", – сказал парламентарий, добавив, что все это будет сделано.