Оставленные ВС РФ территории новых регионов будут возвращены – Песков

Фото: Минобороны РФ

Оставленные ВС РФ территории новых регионов России будут возвращены. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", – сказал он ТАСС.

Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".



Совфед одобрил ратификацию о принятии четырех регионов в состав России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!