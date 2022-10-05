Сенаторы поспорили об оценке КС границ новых регионов РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поспорил с сенатором Людмилой Нарусовой о конституционной оценке границ новых российских субъектов. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Как отметила Нарусова, с момента подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей линия соприкосновения изменилась, при этом часть территорий некоторых из них занята украинской армией.

"Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом, но увы", – сказала сенатор.

В свою очередь Клишас заявил, что нельзя ждать от КС РФ оценки изменения границ соприкосновения ВС РФ и ВСУ, так как инстанция не оценивает вопросы фактов.

"При этом Конституционный суд вправе абсолютно (и он это сделал) в своих постановлениях учесть политические обстоятельства в силу того, что Конституция является политико-правовым документом, и положить их в основу собственного решения", – добавил он.

Председатель комитета Совфеда также подчеркнул, что, согласно решению Конституционного суда, у РФ есть право принять решение о включении в состав страны новых территорий.

Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Свои подписи поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".



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