Юрист Крохин объяснил, лишатся ли жители многоэтажек интернета с 1 апреля

С 1 апреля управляющие компании (УК) получат право отключать интернет-провайдеров в многоквартирных домах. Это произойдет, если последние не привели в порядок оборудование в соответствии с новым законодательством. Останутся ли жильцы без доступа в Сеть, разбиралась Москва 24.
Нет сигнала?
Многие интернет-провайдеры не успевают привести в порядок оборудование в многоэтажках в соответствие с новыми требованиями закона. В связи с этим жители рискуют остаться без доступа в Сеть, сообщил на пленарном заседании Совета Федерации зампред комитета по экономической политике Дмитрий Ворона.
Поправки к закону "О связи" и Жилищному кодексу были приняты еще в марте 2024 года. Туда были заложены технические требования к провайдерам: например, провода и оттяжки не должны затруднять доступ к инженерному оборудованию на кровле, а сами сети необходимо помечать, чтобы легко устанавливать их принадлежность конкретному оператору.
На работы интернет-компаниям дали год, но сенатор отметил, что за несколько дней до 1 апреля 60–65% сетей все еще нуждались в проверке и обновлении.
При этом виновными в срыве сроков сенатор назвал в том числе управляющие компании, которые ограничивали доступ операторов в дома. Внимание на УК обратили и в Минцифры после DDoS-атаки на инфраструктуру провайдера Lovit, из-за чего жильцы ЖК от застройщика "ПИК" надолго остались без интернета. Она была единственным операторам в этих домах. Глава ведомства Максут Шадаев допустил наказание для тех, кто не выполняет закон о недискриминационном доступе провайдеров в многоэтажки.
Потребитель не пострадает?
Опрошенные Москвой 24 эксперты исключили массовое отключение пользователей от интернета. По мнению председателя Жилищного союза, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ и юриста Константина Крохина, власти просто продлят установленные сроки.
"Ничего серьезного 1 апреля не случится: никого не обрежут, услуги не прекратятся. Люди смогут продолжать пользоваться теми сервисами, которые им доступны", – пояснил Крохин.
Что касается стоимости работ, конечный потребитель вряд ли почувствует финансовую нагрузку на себе, заявил Москве 24 бывший советник президента по развитию интернета и председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
"У операторов всегда есть амортизационные отчисления, которые копятся как раз на проведение подобных операций. Они изначально заложены в тарифах", – пояснил Клименко.
Клименко подчеркнул, что операторы связи работают в условиях высокой конкуренции и борются за лояльность каждого клиента. Поэтому все технические процедуры они стараются проводить максимально незаметно для конечного потребителя.
При этом столкнутся с проблемами мелкие провайдеры: для них поставить новое дорогостоящее оборудование будет равносильно банкротству. Такие компании, скорее всего, будут поглощаться более крупными, предположил эксперт.
Однако клиенты подобных операторов никаких изменений ни в договоре, ни в тарифах, ни в качестве услуг, опять же, не заметят, заключил Клименко.