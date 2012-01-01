Юрист Крохин объяснил, лишатся ли жители многоэтажек интернета с 1 апреля

С 1 апреля управляющие компании (УК) получат право отключать интернет-провайдеров в многоквартирных домах. Это произойдет, если последние не привели в порядок оборудование в соответствии с новым законодательством. Останутся ли жильцы без доступа в Сеть, разбиралась Москва 24.

Нет сигнала?

Многие интернет-провайдеры не успевают привести в порядок оборудование в многоэтажках в соответствие с новыми требованиями закона. В связи с этим жители рискуют остаться без доступа в Сеть, сообщил на пленарном заседании Совета Федерации зампред комитета по экономической политике Дмитрий Ворона.





Дмитрий Ворона зампред комитета Совфеда по экономической политике С 1 апреля управляющие компании могут начать массово демонтировать не приведенные в соответствие сети за счет жильцов, и граждане в многоквартирных домах будут попросту отрезаны от средств связи.

Поправки к закону "О связи" и Жилищному кодексу были приняты еще в марте 2024 года. Туда были заложены технические требования к провайдерам: например, провода и оттяжки не должны затруднять доступ к инженерному оборудованию на кровле, а сами сети необходимо помечать, чтобы легко устанавливать их принадлежность конкретному оператору.

На работы интернет-компаниям дали год, но сенатор отметил, что за несколько дней до 1 апреля 60–65% сетей все еще нуждались в проверке и обновлении.





Дмитрий Ворона зампред комитета СФ по экономической политике Я уверен, что сейчас будут приняты все меры, чтобы никакого коллапса не случилось. Но факт остается фактом: есть требование закона, оно не соблюдено, нужно эту ситуацию теперь каким-то образом отрегулировать.

При этом виновными в срыве сроков сенатор назвал в том числе управляющие компании, которые ограничивали доступ операторов в дома. Внимание на УК обратили и в Минцифры после DDoS-атаки на инфраструктуру провайдера Lovit, из-за чего жильцы ЖК от застройщика "ПИК" надолго остались без интернета. Она была единственным операторам в этих домах. Глава ведомства Максут Шадаев допустил наказание для тех, кто не выполняет закон о недискриминационном доступе провайдеров в многоэтажки.

Потребитель не пострадает?

Опрошенные Москвой 24 эксперты исключили массовое отключение пользователей от интернета. По мнению председателя Жилищного союза, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ и юриста Константина Крохина, власти просто продлят установленные сроки.





Константин Крохин председатель Жилищного союза Мы говорим об очень большом объеме работы и о больших средствах, которые нужно на это выделить. Было очевидно, что в указанные сроки работу с сетями провести не успеют. Их подвинут на год – минимум.

"Ничего серьезного 1 апреля не случится: никого не обрежут, услуги не прекратятся. Люди смогут продолжать пользоваться теми сервисами, которые им доступны", – пояснил Крохин.

Что касается стоимости работ, конечный потребитель вряд ли почувствует финансовую нагрузку на себе, заявил Москве 24 бывший советник президента по развитию интернета и председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"У операторов всегда есть амортизационные отчисления, которые копятся как раз на проведение подобных операций. Они изначально заложены в тарифах", – пояснил Клименко.





Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики Повышение стоимости увидят только новые пользователи, но провайдеры компенсируют это каким-нибудь бонусом.

Клименко подчеркнул, что операторы связи работают в условиях высокой конкуренции и борются за лояльность каждого клиента. Поэтому все технические процедуры они стараются проводить максимально незаметно для конечного потребителя.

При этом столкнутся с проблемами мелкие провайдеры: для них поставить новое дорогостоящее оборудование будет равносильно банкротству. Такие компании, скорее всего, будут поглощаться более крупными, предположил эксперт.

Однако клиенты подобных операторов никаких изменений ни в договоре, ни в тарифах, ни в качестве услуг, опять же, не заметят, заключил Клименко.

