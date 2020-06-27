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Москва 24

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Общество

27 июня, 08:00

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Эксперты рассказали, как в Москве можно отметить выпускной во время пандемии COVID-19

Альтернативный выпускной. Как в столице можно отметить окончание школы
общество город

В этом году из-за пандемии коронавируса выпускников ожидает только онлайн-праздник. 27 июня их сначала дистанционно поздравят педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны, а вечером пройдет трансляция концерта с участием популярных российских артистов и исполнителей. Однако многие молодые люди уже устали сидеть дома, поэтому хотят отпраздновать знаменательное событие на свежем воздухе. Рассказываем, где и как можно провести альтернативный выпускной.

Поход в ресторан

С 23 июня в Москве полноценно возобновили свою работу кафе, рестораны и другие заведения общепита. Правда некоторые ограничения все еще сохраняются: расстояние между столиками должно составлять на менее 1,5 метра, поэтому вместимость заведений значительно сократилась, а пышные банкеты пока под запретом.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров пояснил Москве 24, что на данный момент массовые мероприятия в кафе и в ресторанах запрещены, но небольшие группы людей заведения примут.

Если придет 7-8 человек в заведение, то их можно будет посадить. Но пока нет массовых заказов от выпускников, поэтому не могу сказать, что они будут повально сидеть в ресторанах.
Игорь Бухаров
президент Федерации рестораторов и отельеров России

По его словам, также можно отметить выпускной, придя в ресторан вместе с семьей. Однако если семья большая, то вас могут рассадить за два стола, добавил Бухаров.

При этом в самих кафе уже будет непросто найти свободные места. PR-менеджер сети ресторанов "Торро Гриль" и "Бостон" Михаил Радимов рассказал, что в их заведениях все забронировано на три-четыре ближайших дня.

"Какие-то большие компании могут в очередь только записаться. Но банкеты мы не организуем, совсем большие компании мы пока боимся принимать", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Директор по развитию сети ресторанов "Китайские новости" Сергей Моничев, в свою очередь, рассказала, что в их заведениях могут посадить небольшую компанию.

"У нас рестораны открыты, можно бронировать столики и приходить. Четкого ограничения нет на количество, но банкеты не устраиваем. Если придут 10 выпускников отметить праздник, то обслужим конечно", – добавил он.

Прокатиться на теплоходе

Фото: Москва 24/Никита Великжанин

Также в столице уже заработала пассажирская навигация на Москве-реке. Сейчас возобновили свою деятельность около 60 корабликов: от небольших речных трамвайчиков до комфортабельных яхт. При этом пассажиры должны пользоваться масками, перчатками и соблюдать безопасное расстояние между собой.

Кроме того, при входе на корабль у каждого измеряют температуру. Сами суда не будут заполнять под завязку: количество людей сократят на 20-70%. А палубу и все помещения после каждого рейса продезинфицируют. Купить билеты можно как онлайн, так и на специальных точках продажи.

По словам президента Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилла Евдокимова, какого-то запрета на проведение выпускных у компаний не было. Но о групповом обслуживании необходимо договариваться с администрацией конкретного судна.

"Есть разные варианты оплаты, если говорим о выпускных, то это организованные мероприятия. Но можно также и по билетам покататься", – добавил собеседник Москвы 24.

Цены на одноразовую поездку в этом году практически не изменились: от 300 рублей и выше в зависимости от судна и уровня обслуживания. Для пассажиров открыт 41 причал для посадки.

Отметить в парке

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные парки также готовы принять выпускников. Например, совсем недавно для прогулок и занятий спортом открылся парк "Зарядье". Однако, как и в других парках, посетителям здесь следует носить маски и перчатки и соблюдать безопасное расстояние. С алкоголем молодежь на парковую территорию тоже могут не пустить.

Директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин пояснил Москве 24, что в парках продолжают действовать ограничения, но, несмотря на это, выпускники могут хорошо отдохнуть.

Никаких массовых мероприятий проводить нельзя, а что касается спортивных игр, то пользоваться можно всем: все кафе, рестораны, пункты проката открыты полностью. Молодежь может прийти парами, погулять. К сожалению, никаких танцев пока не будет.
Андрей Лапшин
директор парка "Сокольники"

Кроме того, столичные парки подготовили мастер-классы и лекции ко Дню молодежи, который тоже отмечается 27 июня. При этом все мероприятия пройдут в дистанционном режиме: видеоролики разместят в соцсетях парков.

Всероссийский онлайн-выпускной пройдет на площадке соцсети "ВКонтакте" 27 июня. С 12 часов выпускников начнут поздравлять педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны. К поздравлениям присоединится и президент России. А в 18 часов стартует праздничный концерт с участием российских звезд эстрады. Для зрителей видеотрансляции выступят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO и другие. Отметить окончание школы в очном формате выпускники, скорее всего, смогут только после проведения всех экзаменов ЕГЭ.

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Федотов Анатолий

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