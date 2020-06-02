В Минпросвещения рассказали об очных выпускных в школах

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Минпросвещения РФ объяснило, как будут организованы очные выпускные вечера в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятия будут проводить согласно индивидуальным особенностям каждого региона в связи с эпидемиологической обстановкой.

"В министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах – дистанционно", – отметили в ведомстве.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах по проведению очного выпускного для школьников. При этом ранее в ведомстве порекомендовали организовать праздник для выпускников в дистанционном виде. В качестве возможной даты рассматривается 27 июня.

