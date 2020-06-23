Более 60 прогулочных судов возобновило навигацию по Москве-реке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирскую навигацию возобновили в столице, сообщает ТАСС. По Москве-реке курсирует более 60 прогулочных судов.

"В этом году для москвичей работают 17 судоходных компаний и более 60 судов, все они будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора для безопасности пассажиров и экипажа", – рассказали в департаменте транспорта Москвы.

Оплатить речные прогулки можно бесконтактно картой "Тройка" уже на борту судна. Специальные валидаторы работают на всех прогулочных судах, где есть значок "Тройки".

В ведомстве подчеркнули, что оплатить прогулку бесконтактно безопаснее, чем использовать наличные деньги и бумажные билеты. Кроме того, владельцы карты "Тройка" могут пройти на борт без очереди и суеты у кассы.

Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая по распоряжению Сергея Собянина открылась 23 июня.

Он напомнил, что в этом году из-за пандемии открытие навигации отложили. По его словам, перед стартом навигации все пассажирские причалы города тщательно проверили. Специалисты очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку и заменили резиновые отбойники.

