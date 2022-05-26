Когда в России начнут выплачивать проиндексированные пенсии и соцвыплаты

Владимир Путин 25 мая анонсировал новые меры социальной поддержки россиянам. В частности, индексацию пенсий неработающим пенсионерам, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Рассказываем, на какие доплаты cмогут рассчитывать граждане, а также в какие сроки.



Повышение пенсий неработающим пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент России 25 мая сообщил, что пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня проиндексируют на 10%. С учетом индексации страховых пенсий в январе на 8,6% общий прирост к уровню прошлого года составит 19,5%.





Владимир Путин президент России Наш ключевой неизменный приоритет – это рост благосостояния и качества жизни граждан.

Индексация затронет страховые пенсии по старости, социальные пенсии, пенсии по потере кормильца и по инвалидности, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Таким образом, выплаты увеличат более чем 35 миллионам неработающих пенсионеров, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В среднем пенсия вырастет на 1 760 рублей и составит 19 360 рублей. По словам главы Минтруда, окончательный размер прибавки рассчитают для каждого получателя персонально, потому что он зависит от размера уже назначенной пенсии.

Пенсионный фонд РФ начнет доставлять пенсии с учетом дополнительной индексации с 3 июня. Порядок получения выплат не поменяется, также пенсионерам не нужно писать дополнительных заявлений, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Если кто-то из пенсионеров получал выплату с доставкой, он также продолжит получать ее с доставкой. Если кому-то удобнее на карту "Мир", конечно, получат на карту "Мир", – пояснила депутат.



Повышение прожиточного минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент России также анонсировал повышение на 10% прожиточного минимума. "Исходя из его размера устанавливается часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми", – сказал Владимир Путин.

Индексация прожиточного минимума позволит увеличить социальные выплаты более чем 15 миллионам россиян, рассказал Антон Котяков. В частности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям, выплаты на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, а также выплаты беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки.

После индексации прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет до 15 172 рублей, для пенсионеров – до 11 970 рублей, для детей – до 13 501 рубля, сообщили в Минтруде. В целом по стране на душу населения он составит 13 919 рублей.

Прожиточный минимум вырастет с 1 июня. Привязанные к нему выплаты проиндексируют автоматически, дополнительных заявления для перерасчета пособий подавать не нужно.



Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ)

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России также на 10% повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), объявил Владимир Путин.





Владимир Путин президент России Необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача – обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума.

МРОТ применяют для регулирования оплаты труда и определения размера больничных, пособий по беременности и родам, безработице. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может платить зарплату ниже этого показателя. Индексация минимального размера оплаты труда позволит повысить зарплату около четырех миллионов россиян.

Минимальный размер оплаты труда проиндексируют 1 июня до 15 279 рублей в месяц.

