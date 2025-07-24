Психолог Резенова: готовка блинов на грудном молоке может говорить о психических проблемах

В Сети активно завирусился тренд на приготовление домашних блинов с добавлением в тесто грудного молока. Мамы решают не выливать его остатки, а использовать и дальше. Насколько нормальна такая тенденция и о чем она сигнализирует, разбиралась Москва 24.

Зачем выливать?

Фото: tiktok.com/Alina Emish

В социальных сетях набрал популярность тренд на приготовление домашних блинов с использованием грудного молока. Молодые мамы аргументируют это тем, что хотят максимально использовать ценный продукт, поэтому добавляют его в обычную пищу, которую потом дают и детям, и мужьям. При этом часть авторов таких роликов сами не пробуют блины – говорят, что немного брезгуют.

Видео с такими рецептами уже набрали множество просмотров и комментариев.

"Теперь не буду есть блины от чужих людей", "по идее, это молоко предназначено для ребенка, по сути, и ест сам ребенок, возраст позволяет. Главное, пусть взрослые не употребляют, ведь это не норма. Оно только для маленьких детей", "мою брезгливость перевернуло изнутри", "не хочу никого обидеть, но я бы до такого не додумалась", – негодуют комментаторы.

Однако некоторые пользователи не увидели в тренде ничего удивительного.

"Ребенок пил молоко, а теперь ест еду с маминым молоком, почему комментаторам плохо? Они не пили молоко своей матери?", "не понимаю тех, кто пишет, что брезгует. Ребят, почти все были на ГВ (грудном вскармливании. – Прим. ред.), и это норма", – пишут пользователи.

При этом за последнее время это не первый скандал, связанный с грудным молоком. Ранее в Сети появились посты и ролики, где женщины рассказывали о плюсах длительного кормления грудью, вплоть до 7 лет. Мамы утверждали, что это благотворно влияет на здоровье детей, а также помогает поддерживать с ними эмоциональную связь.

Однако психолог Ирина Таранова в разговоре с Москвой 24 отметила, что длительное кормление грудью говорит о сложных отношениях женщины с окружающим миром. А близость с ребенком дает ей ощущение, что она в безопасности, поэтому "привязывает" его к себе через ГВ. При этом дети тоже страдают от такой тесной связи: со временем у них могут развиться неуверенность в себе и возникнуть проблемы с принятием решений.

"Это абсурд"

Грудное молоко необходимо для вскармливания младенца, а не для добавления его излишков в еду, отметила в разговоре с Москвой 24 семейный и детский психолог Надежда Резенова.

"Вскармливание необходимо, чтобы дать все ценные питательные вещества малышу. Это помогает ему выжить, так как человеческий ребенок – самый уязвимый детеныш из всех в мире. То есть основное предназначение грудного молока заключается в том, чтобы обеспечить жизнь", – рассказала эксперт.



Но когда грудное молоко начинают добавлять в блины, у меня возникает первый вопрос: "Зачем?" Его нужно адресовать матери, и нельзя исключать, что во время беременности, когда у женщин происходят гормональные изменения, у нее возникли какие-либо нарушения в организме. Они могли привести, например, к послеродовому психозу или депрессии.

Надежда Резенова семейный и детский психолог Но когда грудное молоко начинают добавлять в блины, у меня возникает первый вопрос: "Зачем?" Его нужно адресовать матери, и нельзя исключать, что во время беременности, когда у женщин происходят гормональные изменения, у нее возникли какие-либо нарушения в организме. Они могли привести, например, к послеродовому психозу или депрессии.

Эксперт добавила, что психические заболевания не всегда легко распознать, обычно их расценивают как необычное поведение. Однако подобные поступки могут быть тревожными "звоночками", которые сигнализируют о необходимости обратиться к психиатру или другому специалисту для обследования.

Также подобные поступки иногда являются свидетельством того, что некоторые матери плохо переносят сепарацию с малышом. А значит, кормление детей едой с добавлением грудного молока может говорить о страхе дистанцирования (этот процесс начинается у детей в возрасте трех лет: в это время ребенок начинает озвучивать позицию "я сам").

"Чтобы реагировать на новый этап развития сына или дочки нормально, женщинам следует развивать психологическую культуру, изучать вопросы, связанные с воспитанием", – посоветовала эксперт.

Она добавила, что женщинам так же важно разобраться с внутренними неразрешенными вопросами, проработать травмы. Это поможет легче пережить взросление ребенка и любые кризисы, заключила Резенова.

В свою очередь, семейный и детский психолог Радмила Стригунова в разговоре с Москвой 24 высказала мнение, что завирусившийся рецепт блинов с грудным молоком запустили в Сети лишь для роста популярности.

"Сейчас придумывают очень много трендов. И чем они необычнее, тем для блогеров лучше", – отметила эксперт.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог У большинства добавление грудного молока в пищу вызывает неприязнь. Поэтому такой тренд действительно похож на попытку поднять охваты в социальных сетях. Но сам по себе является абсурдом.

Эксперт добавила, что подобные тренды также могут сигнализировать о психических нарушениях тех, кто им следует. Причем они не связаны с детоцентризмом, заботой о ребенке или желанием ему угодить. Поэтому важно обратиться к специалисту, чтобы определить первопричину такого поведения, заключила Стригунова.