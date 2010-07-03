Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится бабье лето

В понедельник, 21 сентября, в столице и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Однако прохлада, по словам синоптиков, задержится в городе ненадолго: на смену ей придет бабье лето. Рассказываем, какая погода ждет москвичей на этой неделе.



Погодная лихорадка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве и области 21 сентября из-за порывистого ветра объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 21:00.

Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду, согласно прогнозам. При этом в понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха составит +14... +16 градусов.





из сообщения Гидрометцентра России Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет золотая осень. По расчетам метеоролога, ее стоит ждать на этой неделе.

"Начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени. Краски будут богатыми", – сказал Вильфанд.

Специалист также уточнил, что в этом году золотая осень будет продолжительной – это обусловлено обильным количеством осадков летом. Например, в мае в столичном регионе выпало три месячной нормы осадков, а в июне – больше двух.

"Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много", – пояснил Вильфанд.

Погреемся в сентябре?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал Москве 24, что предстоящая неделя будет теплой и без дождей. По словам синоптика, такую погоду можно считать второй волной бабьего лета.

"По территории столичного региона уже перемещается теплый атмосферный фронт, однако на фоне повышенного атмосферного давления он будет малоактивным... Самое главное, что сделает этот фронт, он развернет ведущие потоки в атмосфере, то есть ветры с северных на западные румбы. Вместо холодного арктического воздуха к берегам Москвы-реки начнет подступать более теплый атлантический воздух", – объяснил он.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Солнечная и комфортная погода ждет столичный регион начиная с 22 сентября и до конца рабочей недели, будет +20... +22 во вторник и среду, а с четверга по воскресенье ожидается +21... +23. Единственным нюансом будет достаточно плотный западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду, днем он будет порывистым. Такой ветер будет сегодня, завтра и в среду.

При этом синоптик отметил, что ночи будут прохладными: всего +6... +9 градусов тепла.

Вместе с тем Леус добавил, что такая летняя погода может сохраниться в Москве до первой половины следующей недели. "Она будет преимущественно солнечной и сухой, но не такой теплой, хотя гораздо теплее, чем должно быть... Во всяком случае, первая ее половина, +15… +20. Но чем о более длительном сроке мы говорим, тем точность прогноза становится ниже", – заключил метеоролог.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 призвала жителей региона, несмотря на тепло, одеваться по погоде и учитывать, что период максимальной температуры воздуха в осенний день гораздо меньше, чем летом.

"Раньше интервал с максимальной температурой был довольно широкий: если объявлялось, что в Москве будет 22 градуса, то эта температура держалась в интервале 5-6 часов. Сейчас интервал стал меньше, потому что солнце светит не так ярко. Но нужно рассчитывать, что +20... +22 градуса в Москве будет 2-3 часа, но и то тогда, когда люди работают", – пояснила эксперт.

По этой причине Позднякова порекомендовала москвичам не забывать брать с собой легкие куртки.

Также, по словам метеоролога, к выходным значительно повысится атмосферное давление: оно составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что сентябрь в столице войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений.