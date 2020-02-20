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Общество

20 февраля, 18:07

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Продюсеры поспорили об уместности концертов голограмм умерших артистов

Живее всех живых: нужны ли концерты голограмм умерших артистов
общество культура

В скором времени в тур по Европе отправится голограмма певицы Уитни Хьюстон. Стартуют необычные гастроли в Великобритании 25 февраля. Это не первый раз, когда умерший артист появляется на сцене в виде проекции. Разбираемся, нужно ли таким образом "воскрешать" музыкантов и есть ли будущее у необычной технологии.

Возвращение легенд

Фото: basehologram.com

Турне голограммы Уитни Хьюстон начнется в феврале и продлится до апреля. Уточняется, что после организаторы шоу готовы дать концерты в Соединенных Штатах.

Невестка певицы Пэт подчеркнула, что для такого выступления настало подходящее время. Она заверила, что тур организуют в "духе Уитни". Перед зрителями предстанет не только голограмма артистки, но также выступят живые музыканты и танцоры.

Это не первый концерт, где прибегают к использованию проекции уже умершего артиста. Одним из самых известных голограмм-выступлений стало появление легенды рэпа Тупака Шакура на фестивале Coachella в 2012 году. Напомним, что музыкант скончался в 1996 году, поэтому его графическое воплощение стало настоящим шоком для поклонников.

Видео: YouTube/2Pac Music

Вместе с Dr. Dre и Snoop Dogg голографический рэпер исполнил два известных трека: Hail Mary и 2 Americaz Most Wanted. Выступление артиста обошлось организаторам примерно в полмиллиона долларов.

Уточняется, что при создании копии Тупака специалисты не использовали старые видеозаписи с участием исполнителя в качестве основы для голографического образа артиста. Разработчики пояснили, что это не архивные кадры, а просто иллюзия.

Россия тоже не осталась в стороне от тренда: в том же году в Санкт-Петербурге "оживили" лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Выступление на площади Искусств приурочили к 50-летию артиста. Цой исполнил песню "Группа крови".

Искусственные эмоции?

Фото: basehologram.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал Москве 24 концерты голограмм. По его мнению, такие шоу вызывают искусственные эмоции, которые вряд ли смогут заменить настоящие от живого выступления артиста.

"Могу сказать про себя, что не хочу покупать билет на голограмму. Я точно хочу видеть людей при жизни, какими они были. То есть можно, конечно, голограммой сделать Майкла Джексона и даже какого-нибудь президента США воскресить, но мы же идем за живыми эмоциями... С точки зрения искусственных эмоций, наверное, это круто. С точки зрения живых эмоций мне это не зайдет", – пояснил он.

Пригожин подчеркнул, что в случае с "воскрешением" артистов речь идет исключительно о бизнесе.

Порой, честно говоря, диву даюсь. Наверное, не в то время и не в том месте я родился, потому что есть такое понятие, как совесть. А у людей есть другие понятия: бизнес и деньги.
Иосиф Пригожин
музыкальный продюсер

В свою очередь, музыкальный продюсер Игорь Матвиенко заявил, что будущее за такими технологиями, определенно, есть.

"Это дело абсолютно новое: тема только начинает развиваться. Будущее, конечно же, есть. Думаю, если это будет сделано качественно, на высшем уровне, то будет пользоваться спросом и популярностью у зрителей", – сказал он.

Продюсер добавил, что сам был бы не прочь посетить голограмм-концерт. "Я сходил бы и посмотрел. Мне интересно", – заключил собеседник Москвы 24.

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Соболева Илона

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