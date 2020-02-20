Пригожин оценил европейский тур голограммы Уитни Хьюстон

Фото: basehologram.com
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал Москве 24 тур по Европе голограммы Уитни Хьюстон. Он признался, что ему не очень нравятся гастроли проекций артистов.
"Могу сказать про себя, что не хочу покупать билет на голограмму. Я точно хочу видеть людей при жизни, какими они были. То есть можно, конечно, голограммой сделать Майкла Джексона и даже какого-нибудь президента США воскресить, но мы же идем за живыми эмоциями... С точки зрения искусственных эмоций, наверное, это круто. С точки зрения живых эмоций мне это не зайдет", – сказал он.
Вместе с тем Пригожин не исключил спрос на выступления звездных голограмм как в России, так и за рубежом. По его словам, не только в нашей стране, но и в любой другой "может прижиться все что угодно". Тем не менее он напомнил: у проекций нет райдеров, да и вообще каких-либо запросов, на которые придется тратить крупные суммы. При этом все желающие попасть на концерт все равно заплатят деньги.
Ранее стало известно, что 25 февраля в Великобритании стартует тур по Европе голограммы Уитни Хьюстон. Гастроли звездной проекции продлятся до апреля. Организаторы шоу также планируют дать концерты в США. Предполагается, что зрители увидят не только проекцию Хьюстон, но и живые вступления танцоров и музыкантов, которые помогут воссоздать соответствующую атмосферу выступлений звезды.
Вместе с этим невестка певицы Пэт Хьюстон заверила, что турне будет организовано в духе всемирно известной звезды. Она также добавила, что для такого мероприятия настало самое подходящее время.
Уитни Хьюстон получила признание в 1992 году после выхода фильма "Телохранитель". В ленте она сыграла одну из главных ролей. А песня артистки I Will Always Love You обрела всенародную любовь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: