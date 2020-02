Пригожин оценил европейский тур голограммы Уитни Хьюстон

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал Москве 24 тур по Европе голограммы Уитни Хьюстон. Он признался, что ему не очень нравятся гастроли проекций артистов.

"Могу сказать про себя, что не хочу покупать билет на голограмму. Я точно хочу видеть людей при жизни, какими они были. То есть можно, конечно, голограммой сделать Майкла Джексона и даже какого-нибудь президента США воскресить, но мы же идем за живыми эмоциями... С точки зрения искусственных эмоций, наверное, это круто. С точки зрения живых эмоций мне это не зайдет", – сказал он.

Вместе с тем Пригожин не исключил спрос на выступления звездных голограмм как в России, так и за рубежом. По его словам, не только в нашей стране, но и в любой другой "может прижиться все что угодно". Тем не менее он напомнил: у проекций нет райдеров, да и вообще каких-либо запросов, на которые придется тратить крупные суммы. При этом все желающие попасть на концерт все равно заплатят деньги.





Иосиф Пригожин продюсер Порой, честно говоря, диву даюсь. Наверное, не в то время и не в том месте я родился, потому что есть такое понятие, как совесть. А у людей есть другие понятия: бизнес и деньги.

Ранее стало известно, что 25 февраля в Великобритании стартует тур по Европе голограммы Уитни Хьюстон. Гастроли звездной проекции продлятся до апреля. Организаторы шоу также планируют дать концерты в США. Предполагается, что зрители увидят не только проекцию Хьюстон, но и живые вступления танцоров и музыкантов, которые помогут воссоздать соответствующую атмосферу выступлений звезды.

Вместе с этим невестка певицы Пэт Хьюстон заверила, что турне будет организовано в духе всемирно известной звезды. Она также добавила, что для такого мероприятия настало самое подходящее время.

Уитни Хьюстон получила признание в 1992 году после выхода фильма "Телохранитель". В ленте она сыграла одну из главных ролей. А песня артистки I Will Always Love You обрела всенародную любовь.