Голограмма Уитни Хьюстон выступит в городах Европы

Тур с голограммой певицы Уитни Хьюстон стартует в Европе

Голограмма Уитни Хьюстон отправится в тур по Европе. Старт необычным гастролям будет дан в Великобритании 25 февраля, сообщает "Газета.ру".

Турне продлится до апреля. После его окончания организаторы намерены дать концерты в Соединенных Штатах.

Невестка певицы Пэт Хьюстон заявила, что для подобного шоу настало самое подходящее время. Она заверила, что тур будет организован в "духе Уитни".

Отмечается, что перед зрителями предстанет не только голограмма, но и выступят живые танцоры и музыканты, которые воссоздадут атмосферу концертов.

Уитни Хьюстон прославилась в 1992 году после выхода фильма "Телохранитель", в котором она сыграла одну из главных ролей. Ее песня I Will Always Love You обрела огромную популярность.

Певица скончалась 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии "Грэмми".