Фото: скриншот видео соцсети

Тур с голограммой певицы Уитни Хьюстон стартует в Европе. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Турне стартует в Великобритании 25 февраля и продлится до апреля. Ожидается, что после тура организаторы объявят даты концертов в США. Помимо голограммы, на сцене будут музыкальная группа и танцоры.

Разработкой голограммы Хьюстон занималась американская компания Base Entertainment. Она уже работала над объемными изображениями Роя Орбисона, Эми Уайнхаус и Марии Каллас.

По словам невестки певицы и ее бывшего менеджера Пэт Хьюстон, турне пройдет в "подходящее время", отметив, что шоу будет организовано в стиле Уитни.

В июле прошлого года в Сети появилась архивная запись Уитни Хьюстон. Студия RCA Rtkords выпустила песню Higher Love в исполнении певицы.

Уитни Хьюстон – американская певица, актриса, продюсер и фотомодель. Она прославилась в 1992 году, когда на экраны вышел фильм "Телохранитель", в котором она сыграла одну из главных ролей, а песня I Will Always Love You обрела огромную популярность.

Певица скончалась 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, накануне 54-й церемонии "Грэмми".