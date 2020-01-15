Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. включат в Зал славы рок-н-ролла

Фото: AP/TASS

Певица Уитни Хьюстон (1963-2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972-1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Об этом заявил гендиректор одноименной организации Грег Харрис, сообщает ТАСС.

Также в престижное сообщество включат британские коллективы T. Rex и Depeche Mode. Торжественная церемония пройдет в Кливленде 2 мая.

Ранее в нынешнем году в Зал славы рок-н-ролла включили группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers.

По словам Харриса, в организации рассматривали "16 потрясающих кандидатур". "Все они крайне талантливы, внесли неоспоримый вклад и оказали влияние на музыку", – отметил он.

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки.