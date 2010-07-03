В США умер "отец рок-н-ролла" Дейв Бартоломью

В США скончался музыкант и композитор, "отец рок-н-ролла" Дейв Бартоломью. Он умер в возрасте 100 лет, сообщает Associated Press.
По данным агентства, артист ушел из жизни в одной из больниц недалеко от Нового Орлеана. Как рассказал сын музыканта, "его тело просто не выдержало". "Отцу было 100 лет и шесть месяцев", – уточнил он.
Дейв Бартоломью начал заниматься музыкой с самого детства. В середине прошлого столетия он активно участвовал в развитии рок-н-ролла в Луизиане. Известно, что Бартоломью сотрудничал со многими музыкантами, например, с Фэтсом Домино, которого считают одним из основателей жанра. Вместе они написали такие хиты, как Ain’t That A Shame (1955) и I’m Walkin (1957). В 1991 году имя Дейва Бартоломью включили в Зал славы рок-н-ролла.
20 июня стало известно, что в Париже погиб участник электронного дуэта Cassius Филипп Сербонеши, более известный публике как Филипп Здар. Агент музыканта рассказал, что Здар выпал из окна парижского здания. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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