Скончался певец Нильда Фернандес

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Певец Нильда Фернандес умер на 62-м году жизни, передает AFP.

Информацию о смерти подтвердили родственники артиста. Как сообщает агентство, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Широкую известность Фернандес получил благодаря песне "Madrid, Madrid". В начале 2000-х певец сотрудничал с российским артистом Борисом Моисеевым.

Около пяти лет музыкант прожил в России. Он побывал на гастролях по всей стране, а также организовал серию концертов "Французские сезоны" в Москве.

Один из последних его концертов в России состоялся в Санкт-Петербурге в 2016 году.