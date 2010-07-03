Децл посмертно удостоился премии "Муз-ТВ"

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, посмертно удостоили премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, говорится на сайте музыкальной премии.

Премию за скончавшегося исполнителя вышел получать его отец Александр Толмацкий.

Децл умер в возрасте 35 лет в ночь на 4 февраля после выступления в Ижевске. Его концертный директор Павел Беленец говорил, что артист почувствовал себя плохо в гримерке. У него остановилось сердце. Похоронили Толмацкого на Пятницком кладбище в Москве. Судебно-медицинская экспертиза показала, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Наследство Децла достанется сыну. Александр Толмацкий возмутился поведением вдовы музыканта Юлии. В своем Instagram она обвинила родителей мужа в том, что они хотят не только присвоить себе творчество Децла, но и забрать у нее 13-летнего сына Антония.