Умер музыкант Филипп Здар

В Париже умер участник электронного дуэта Cassius Филипп Сербонеши, более известный как Филипп Здар. Об этом сообщает News.ru.
Агент музыканта Себастьен Фарран рассказал, что Здар упал из окна старинного парижского здания. Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
Отмечается, что Сербонеши погиб за несколько дней до выпуска своего нового альбома под названием Cassius. Новый альбом коллектива должен был выйти 21 июня.
Филипп Здар вместе с Хубертом Бланк-Фрэкардом в 1993 году основал хаус-проект Cassius. Более чем за 20 лет он успел поработать с огромным количеством популярных музыкантов, среди них – Franz Ferdinand, Beastie Boys, Kanye West, Pharrell и MC Solaar. В 2010 году Здар получил премию "Грэмми" за продюсирование альбома французской инди-рок-группы Phoenix.
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