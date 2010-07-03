Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Владелец "Уралсиба" Владимир Коган умер, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи Ирину Волину.

"Владимир ушел из жизни", – сказала она. Когану было 56 лет.

Владимир Коган – бизнесмен, частный инвестор, глава группы "Нефтегазиндустрия", экс-банкир и государственный деятель. Ранее он являлся совладельцем питерского филиала Промстройбанка, президентом Банкирского дома "Санкт-Петербург", директором департамента строительства Госстроя, заместителем министра регионального развития России.