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Общество

27 декабря, 21:30

В Лас-Вегасе заметили двойника убитого рэпера Тупака Шакура

за рубежом общество

Фото: скриншот видео mirror.co.uk

Мужчину, похожего на убитого рэпера Тупака Шакура, увидели в Лас-Вегасе, сообщает "Газета.ру".

Мужчину засняли в гостинице комплекса MGM Grand Hotel, где в 1996 году застрелили Тупака Шакура. Он шел домой после просмотра боя с участием Майка Тайсона.

Поклонники считают, что замеченный мужчина может оказаться самим музыкантом. Фанаты не раз говорили, что рэпер мог инсценировать свою гибель.

В 2018 году подозреваемый в деле об убийстве музыканта Дуэйн Кит Дэйвич назвал имя настоящего убийцы – это его племянник Орландо Андерсон.

По словам подозреваемого, он находился в машине, когда его племянник обстрелял автомобиль Тупака. Сам Андерсон погиб через два года после убийства рэпера. Причиной конфликта, как утверждал Дэйвис, стало то, что Тупак и Андерсон принадлежали к враждующим группировкам.

Мужчина отметил, что в живых больше нет никого, кто знал бы настоящее имя убийцы.

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