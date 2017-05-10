Форма поиска по сайту

10 мая 2017, 14:19

Культура

Мама и тетя Тупака Шакура помогут снять посвященный ему фильм

Фото: AP/Todd Plitt

Режиссер Стив Маккуин займется съемками документального фильма о хип-хоп артисте Тупаке Шакуре, сообщает Deadline.

Стив Маккуин получил премию "Оскар" за фильм "12 лет рабства". В этот раз он будет работать над картиной в сотрудничестве с матерью рэпера Афени Шакур и его тетей Глорией Кокс.

"Я крайне тронут и рад в связи с тем, что займусь изучением жизни и эпохи этого легендарного артиста. Я поступил в нью-йоркскую киношколу в 1993 году и помню, как зарождался мир хип-хопа. Мы с Тупаком были тогда из одной тусовки. И вряд ли кто-то с тех пор светил так же ярко, как он. Я с нетерпением жду тесной работы с его семьей, чтобы рассказать настоящую историю Шакура", – сказал Маккуин.

Про музыканта снято большое количество фильмов с использованием кадров хроник и записей концертов, например "Рифмы и Рассудок" (1997), "Tupac Shakur: Прежде, чем я проснусь" (2001), "Тупак: Воскрешение" (2003) и "Тупак Шакур: Хулиган-ангел" (2002).

Тупак Амару Шакур (1971–1996) – один из самых влиятельных рэперов в новейшей музыкальной истории. Активно заниматься мызкой начал в конце 1980-х, записал пять студийных альбомов и сыграл в 10 художественных фильмах. За пять лет своей музыкальной карьеры он продал более 75 миллионов копий своих альбомов. Тупак Шакур погиб во время "войны" между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США: 25-летнего музыканта застрелили 13 сентября 1996 года. В 2017 году его имя появилось в Зале славы рок-н-ролла.
