Мама и тетя Тупака Шакура помогут снять посвященный ему фильм

Режиссер Стив Маккуин займется съемками документального фильма о хип-хоп артисте Тупаке Шакуре, сообщает Deadline.

Стив Маккуин получил премию "Оскар" за фильм "12 лет рабства". В этот раз он будет работать над картиной в сотрудничестве с матерью рэпера Афени Шакур и его тетей Глорией Кокс.

"Я крайне тронут и рад в связи с тем, что займусь изучением жизни и эпохи этого легендарного артиста. Я поступил в нью-йоркскую киношколу в 1993 году и помню, как зарождался мир хип-хопа. Мы с Тупаком были тогда из одной тусовки. И вряд ли кто-то с тех пор светил так же ярко, как он. Я с нетерпением жду тесной работы с его семьей, чтобы рассказать настоящую историю Шакура", – сказал Маккуин.

Про музыканта снято большое количество фильмов с использованием кадров хроник и записей концертов, например "Рифмы и Рассудок" (1997), "Tupac Shakur: Прежде, чем я проснусь" (2001), "Тупак: Воскрешение" (2003) и "Тупак Шакур: Хулиган-ангел" (2002).