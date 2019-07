В Сети появилась архивная запись Уитни Хьюстон

Студия RCA Rtkords выпустила песню Higher Love в исполнении певицы Уитни Хьюстон, погибшей в 2012 году.

Higher Love – кавер Хьюстон на композицию музыканта Стива Уиндвуда. Оригинальная песня появилась в 1986 году. Хьюстон записала свою версию песни, которая должна была войти в ее третий альбом I’m Your Baby Tonight (1990). Впоследствии эта идея не была осуществлена, так как продюсеры не хотели делать из нее исполнительницу чужих композиций.

Запись, которая была выпущена сейчас, обрабатывалась норвежским диджеем Kygo, который добавил треку современное звучание.

Видео: KygoMusic

Уитни Хьюстон – американская певица, актриса, продюсер и фотомодель. Она прославилась в 1992 году, когда на экраны вышел фильм "Телохранитель", в котором она сыграла одну из главных ролей, а песня I Will Always Love You обрела огромную популярность. Певица скончалась 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии "Грэмми".

