Неизвестный альбом группы "Кино" выпустят в Петербурге

Фото: ТАСС/Александра Чумичева и Александра Шогина
Записанный в 1986 году альбом группы "Кино" под названием "Любовь – это не шутка" выпустят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на руководителя независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова.
Отмечается, что после гибели лидера коллектива часть материалов альбома вошла в "Неизвестные песни Виктора Цоя". Именно эту фонограмму впервые собираются издать без купюр на отдельном носителе.
Альбом, дата выхода которого не уточняется, собираются представить на CD, пластинке и компакт-кассете.
В начале декабря обложку дебютного альбома "Кино", который выпустили на бобинах в 1982 году, выставили на аукцион. Пластинка была записана при участии музыкантов "Аквариума", так как на тот момент группа "Кино" состояла только из двух человек – Виктора Цоя и Алексея Рыбина.
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