Обложка дебютного альбома "Кино" уйдет с молотка

Фото: Аукционный дом Литфонд
В столице на торги выставят оригинал-макет обложки дебютного альбома "45" группы "Кино", который выпустили на бобинах в 1982 году. Аукцион пройдет 13 декабря, сообщается на официальном сайте аукционного дома "Литфонд".
Стартовая цена уникального макета – 280–300 тысяч рублей. По словам экспертов, дебютный студийный альбом культового коллектива был записан при участии музыкантов "Аквариума", так как на тот момент группа "Кино" состояла только из двух человек – Виктора Цоя и Алексея Рыбина. Альбом предназначался для прослушивания на "бобинных" магнитофонах.
Как рассказали специалисты "Литфонда", в 1982 году музыканты не были широко известны, поэтому шанс записать накопленный за три года материал у них появился только благодаря содействию Бориса Гребенщикова. В "45" вошли 12 песен. Презентация альбома состоялась в Ленинградском рок-клубе.
На сайте "Литфонда" также уточняется, что альбом поступил на торги из собрания первого барабанщика группы "Кино" Романа Баринова.
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