Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Видео: youtube.com / Freddie Mercury Solo

На YouTube опубликована ранее неизданная версия песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри "Time Waits For No One", пишет портал "Дни.ру".

Автор композиции – британский музыкант Дейв Кларк. В аннотации к видео говорится, что песня была записана в 1986 году, за пять лет до смерти музыканта, и никогда не издавалась на аудионосителях. В те годы трек сопровождался многоголосым бэк-вокалом и целой "стеной звука" из клавишных и ударных.

Обновленная версия песни получилась минималистичной: в ней нет ничего, кроме вокала Меркьюри и фортепьяно Морана. Клип был смонтирован из архивных записей.

Queen – один из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, который до сих пор имеет сотни миллионов поклонников. Лидер группы – Фредди Меркьюри. Он был автором таких хитов группы, как Seven Seas of Rhye, Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, а также занимался сольным творчеством.

В 2008 году журнал Rolling Stone поставил его на 18-е место в списке "100 величайших вокалистов всех времен".