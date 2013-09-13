Queen готовит альбом с редкими записями Фредди Меркьюри

Гитарист группы Queen Брайан Мэй. Фото: ИТАР-ТАСС

Одна из самых успешных групп в истории рок-музыки, британская Queen может записать альбом с ранее не публиковавшимися записями своего лидера Фредди Меркьюри, скончавшегося в 1991 году

Как стало известно недавно, в будущий альбом войдут выступления Меркьюри с "королем поп-музыки" Майклом Джексоном. Кроме того, в пластинку войдут несколько песен, готовившихся для альбома Made In Heaven, который увидел свет в 1995 году, уже после смерти Фредди.

"Мы уже начинали думать, что исчерпали все, что касается творчества группы вместе с Фредди. Однако с тех пор из разных источников публике было представлено столько всего, о чем мы совсем забыли, в том числе дуэты с Майклом Джексоном", - приводит слова гитариста группы Брайана Мэя музыкальный портал Gigwise.

"Но пару недель назад мы сели и задумались: наверно, не стоит оставлять все в виде хлама на чердаке, а свести в альбом? Все может быть", - многозначительно сказал Мэй.

С Майклом Джексоном Фредди Меркьюри около 30 лет назад сделал четыре демозаписи: две версии песни There Must Be More to Life Than This, а также State of Shock и Victory. Однако полноценного сотрудничества у музыкантов так и не получилось - официально говорилось об их сильной занятости.

Made in Heaven ("Сделано на небесах") - пятнадцатый и последний студийный альбом Queen, составленный из сессионных записей группы 1991 года, а также некоторых более ранних песен. Одна из композиций альбома - Mother Love - стала последней записью вокала Меркьюри.