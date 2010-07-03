В Великобритании пройдет концертный тур с голограммой Уитни Хьюстон

17:30
17:30
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Фото: ТАСС/DPA
Серия концертов с участием голограммы американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон пройдет в Великобритании в 2020 году. Об этом сообщила газета Music Week.
"Это будет невероятное шоу", – сказал Сет Фейбер, представитель компании Primary Wave, которая договорилась о сотрудничестве с правопреемниками певицы.
Разработкой голограммы Хьюстон займется американская компания Base Entertainment. Она уже работала над объемными изображениями Роя Орбисона, Эми Уайнхаус и Марии Каллас.
В июле студия RCA Rtkords выпустила песню Higher Love в исполнении Уитни Хьюстон. Это кавер-версия на композицию Стива Уиндвуда. Оригинальная песня вышла в 1986 году. Хьюстон записала свою версию, которая должна была войти в ее третий альбом I’m Your Baby Tonight (1990). Эта идея не воплотилась, так как продюсеры не хотели делать из Уитни Хьюстон исполнительницу чужих песен.
Уитни Хьюстон умерла в гостинице Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 12 февраля 2012 года. Тело 48-летней певицы обнаружили в ванной в номере отеля. Следствие установило, что певица случайно утонула. Эксперты заявили, что возможными причинами смерти стали атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.
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